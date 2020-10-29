Открытие Центрального автовокзала Москвы после реконструкции: Перрон на крыше, гигантские часы, восемь кинозалов и советская мозаика

Вход в комплекс открыли для всех желающих в четверг. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Вдоль Щелковского шоссе сверкающий красавец-корабль "обгоняет" потоки машин, словно плывёт мимо жилых пятиэтажек и офисов. Таким спустя три года реконструкции стал Центральный автовокзал Москвы. Его ещё называют Щелковский - по ближайшей станции метро "Щелковская".

Огромный стеклянный комплекс с волнообразным фасадом напоминает океанский лайнер. От прежнего суетного места с баулами, бродягами, стихийной торговлей и стоянками не осталось и следа.

Один из крупнейших транспортных хабов столицы и России вновь начинает отправлять пассажиров завтра, 30 октября. Вход в комплекс откроют для всех желающих сегодня с 13.00.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Первыми в нем побывали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Мы продолжаем программу модернизации московских автовокзалов, - сказал сегодня, 29 октября, мэр Сергей Собянин на открытии Центрального автовокзала столицы. - За последние годы в Москве были построены три новых крупных автовокзала – "Южные ворота" на Бесединском шоссе, "Северные ворота" в Ховрино и "Саларьево" в Новой Москве. Сегодня мы завершаем еще один крупнейший проект в этой сфере. После реконструкции открывается автовокзал "Центральный" на Щёлковском шоссе − самый большой и современный автовокзал в Москве и России, который связывает столицу с десятками городов Подмосковья, другими регионами России и странами

Это уникальный по масштабам проект, реализация которого не стоила городу ни копейки. Вокзал был реконструирован полностью за счёт частных средств.

По его словам, на основе договоренности с правительством Московской области автовокзал "Центральный" перейдет в собственность Москвы и станет частью городской транспортной системы. "В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает к январю", - отметил Собянин.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Во время церемонии открытия Сергей Собянин и Андрей Воробьёв подписали соглашение между правительством Москвы и правительством Московской области о дальнейшем сотрудничестве в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона, включая открытие новых маршрутов, развитие МЦД, интеграцию билетной системы и внедрение единых стандартов транспортной безопасности.

- Очень приятно, что Щелковский вокзал имеет такие очертания, - сказал Андрей Воробьев. - В Московской области сегодня 44 вокзала. Пользуясь случаем, я приглашаю инвесторов и московских и не только в Мытищи, Подольск, Люберцы, в Ногинск для того, чтобы они также реконструировались, как и в Москве. Потому что это очень удобно для каждого человека. Здесь есть все - и комфорт, и безопасность. Это дорогого стоит.

Инвестор проекта, председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В столице появился новый современный автовокзал мирового уровня с развитой инфраструктурой, - сказал инвестор проекта, председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов. - Москвичи и гости города теперь могут пользоваться удобным, комфортным, многофункциональным пространством, организованным по принципу "сухие ноги". Автовокзал улучшит транспортную ситуацию в районе Щёлковского шоссе, создаст более тысячи дополнительных рабочих мест и обеспечит жителей востока столицы качественным отдыхом и шопингом.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

ТТХ

Многофункциональный комплекс (МФК) "Щелковский" состоит из одноименных транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и торгово-развлекательного центра (ТРЦ).

Общая площадь - более 150 тысяч квадратных метров.

В здании - 11 этажей, из них 6 наземных и 5 подземных.

Все удобства для инвалидов и мам с колясками:

- комфортные для проезда и прохода маршруты;

- широкие двери и лифты;

- специальная зона отдыха на шестом этаже;

- специальные касса и санузел.

В дальнейшем на полу разместят тактильные указатели для слабовидящих.

Ночная подсветка здания. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Везде в комплексе соблюдаются все требования Роспотребнадзора в пандемию - необходимые системы для обеззараживания, санитайзеры, рецеркуляторы, разметка для социальной дистанции.

Внимание! Посетители здания МФК должны надевать маски и перчатки.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. "Щелковская", Щелковское ш., д. 75.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Автовокзал - ежедневно, круглосуточно.

2. Торговый центр:

- с понедельника по четверг, а также в воскресенье - 10.00 - 22.00;

- в пятницу и субботу - 10.00 - 23.00.

3. Супермаркет - круглосуточно, без выходных.

4. Кинотеатр - ежедневно, 10.00 - 2.00 (начало последнего сеанса - примерно в 0.30).

5. Фитнес-клуб:

- в будни - 7.00 - 0.00;

- в выходные - 9.00 - 0.00.

6. Парковка - ежедневно, круглосуточно.

АВТОВОКЗАЛ

На первом и шестом этажах ТПУ - полностью обновлённый автовокзал "Центральный", построенный в 1971 году. До начала 2000-х годов он был единственным автовокзалом в Москве. Несмотря на то, что находился на востоке столицы, автобусы отсюда отправлялись даже на запад, объезжая весь город.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Последняя масштабная реконструкция старого 3-этажного здания проводилась в 1997 году.

Сегодня:

- Площадь - 5,5 тысяч квадратных метров.

- Количество пассажиров - более 1 миллиона человек в год. Ежедневно хабом пользуются около 150 тысяч человек, из них метро - более 70 тысяч пассажиров. К концу года через ТПУ будет проходить около 200 тысяч пассажиров в сутки.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

- Количество маршрутов - 216 междугородних рейсов ежедневно. Отсюда автобусы будут отправляться в 12 городов России на севере, северо-востоке и востоке страны - Рыбинск, Ярославль, Киров, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Чебоксары, Суздаль, Ковров, Кольчугино, Нижний Новгород и Самару. А также в Нур-Султан, Алма-Ату, Ригу, Таллин и Вильнюс.

Через хаб проходят ещё и 46 линий наземки. Из них регулярных маршрутов Москвы – 28 тысяч пассажиров ежедневно, областных маршрутов – 49 тысяч пассажиров ежедневно.

ФИШКА:

- на крыше вокзала - только зона отправления на 6 пассажирских перронов междугородних автобусов и 6 мест для стоянки общественного транспорта. Сюда они смогут заезжать по эстакаде длиной в 200 метров. "Умная" дорога сама будет разруливать движение за счёт интеллектуальной системы распределения транспортных потоков. На эстакаде светофоры дают "зелёный" поднимающемуся вверх транспорту.

При этом автобусы уезжают с автовокзала только в направлении выезда из Москвы. Благодаря этому разгрузятся Щелковское шоссе, 9-я Парковая и Уральская улицы.

Кстати, внутри вокзала пассажиры пересекаются лишь на входе в здание. Но потом те, кто идет на посадку, покупают билеты и поднимаются на 6 этаж на лифтах. То есть толчеи и пробок не будет.

ЧТО ЕЩЁ:

- на первом этаже - только зона прибытия на 4 перрона для пригородных и межрегиональных автобусов и 15 мест для стоянки общественного транспорта;

- три лифта всего на 78 пассажиров (по 26 человек каждый) для проезда с первого на шестой этаж и обратно;

- встроенная автомойка с дезинфекцией и центр ремонта туристических автобусов. Это первый такой автовокзал в Москве;

- собственная гостиница на 24 номера. Такая услуга впервые появилась на автовокзале в столице. Здесь смогут также ночевать водители, для которых «Центральный» − пересадочный пункт. Постояльцев начнут принимать с 25 ноября 2020 года;

- два зала ожидания с информационными табло;

- комната матери и ребенка;

- вендинговые аппараты с напитками, снеками, а также масками и перчатками;

- терминал для самостоятельной покупки билетов пассажирами;

- инфокиоск с расписанием автобусов, схемой автовокзала, информацией о покупке и возврате билетов, а также ответами на часто задаваемые вопросы.

ИСТОРИЯ

В прежнем автовокзале в зале ожидания на втором этаже находилось огромное, во всю торцевую стену, мозаичное смальтовое панно советского художника-монументалиста, одного из директоров Третьяковской галереи Юрия Королева "Моя Родина" (1972 г.).

На нем - сказочный лев и гуси-лебеди, спортсмен и парящий в невесомости космонавт, церковь и семья среди снопов пшеницы.

Сейчас панно реставрируют. Затем его разместят на фасаде нового комплекса со стороны автовокзала.

После реставрации панно разместят на фасаде нового комплекса со стороны автовокзала. Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, самые известные в Москве мозаики этого автора украшают станции метро "Свиблово" и "Улица 1905 года", а также вестибюль Центрального музея Вооруженных сил.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

На одном подземном уровне и со 2 по 5 наземные этажи - порядка 250 сетевых магазинов, ресторанов и кафе, салонов красоты, сервисных компаний, развлекательных центров. Среди них:

- кинотеатр на 8 залов всего на 922 зрителя, с постоянными скидками от 20 до 50 процентов для детей, пенсионеров, многодетных семей и учащихся;

- семейный детский парк с лабиринтами, батутами, скалодромом, подвесными переправами, вулканом и сказочными пещерами - всего более 30 аттракционов;

- фитнес-клуб с бассейном - отдельный вход со стороны Щелковского шоссе;

- супермаркет и фермерская ярмарка от агрокластера "Фуд Сити";

- магазин бытовой техники и электроники;

- хобби-гипермаркет;

- книжный сетевой магазин;

- бутики одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики известных брендов;

- рестораны с авторским меню, кофейни, бургерные, лапшичная, пиццерии, зона фаст-фуда с панорамным остеклением.

ФИШКА:

- на высоте 20 метров над главным входом со стороны Уральской улицы - ажурные часы с девятиметровым циферблатом. Длина часовой стрелки - 4 метра, минутной стрелки - 5,3 метра. Под часами удобно назначать деловые встречи и романтические свидания.

ЧТО ЕЩЁ:

- на фасаде - разноцветная вечерняя подсветка из специальных световых трубок и 7 740 светильников. Площадь освещения – 5 000 квадратных метров;

- внутри здания - 33 большие подвесные светодиодные лампы украшены гипоаллергенным мхом, не притягивающим пыль;

- в общественных зонах - Wi-Fi сеть нового поколения с высокоскоростным доступом в Интернет.

ПАРКИНГ

Три подземных этажа на 957 машин, в том числе места для инвалидов.

Въезд – со стороны Уральской улицы.

В центральной части парковки - 6 лифтов, которые соединяют ее с торговыми уровнями. Есть платная автомойка.

ФИШКА:

- для электромобилей - две специальные электро-заправочные станции от компании Schneider Electric (Франция).

ЦЕНЫ:

- первые три часа парковки – бесплатно. Следующие два часа - по 50 рублей каждый;

- начиная с третьего часа - 100 рублей в час;

- услуги электро-заправочных станций - бесплатно.