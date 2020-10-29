«Боялся коронавируса, а тут чуть сердце не отказало»: жителю Удмуртии во время пандемии сделали уникальную операцию в Москве

Операция Андрея продлилась 10 часов. Фото: REUTERS

На головную боль и другие недомогания простой работяга из Удмуртии Андрей Бажутин никогда не обращал внимания. Ну поболит и перестанет: слесарь одного из крупных машиностроительных заводов махал на себя рукой. О страшном диагнозе мужчина узнал случайно, когда летом этого года проходил плановый медосмотр на предприятии.

- Я тогда жуть как боялся коронавируса. Думал, ну точно помру от этой китайской заразы. Но беда пришла откуда и не ждал. Вы бы видели глаза врачей, когда мне УЗИ сердца сделали. Я сразу понял, плохи мои дела. Меня положили в больницу и только там я узнал, что перенес два удара: ишемию миокарда и головного мозга, то есть и инфаркт, и инсульт сразу. Как у нас говорят, болел на ногах, то есть ходил все это время на работу и знать ничего не знал, - рассказал Андрей Бажутин.

Ситуация была настолько серьезной, что Андрею даже запретили вставать с больничной кровати. Спасти мужчину могла только сложнейшая операция по протезированию сосудов. В нашей стране такие делают в нескольких столичных клиниках, в том числе в НМИЦ имени Бакулева.

- Я мог умереть в любую секунду. Достаточно было любой физической нагрузки, да что там, мог просто чихнуть и отправиться на тот свет. Честно говоря, я и не надеялся, что меня спасут: кому нужен простой слесарь предпенсионного возраста. Да еще эта пандемия. Я ведь верил в эти страшилки, что лечат сейчас только этот ковид. Но через пару дней мне выдали квоту на лечение в Бакулевке и 10 сентября я поехала в Москву, - рассказала Андрей.

К тому времени врачи уже подготовили необходимые протезы. А сама операция длилась больше 10 часов.

- Особенность данного больного заключалась в том, что при протезировании аорты с использованием стандартной методики невозможно было обеспечить сохранение кровотока в головном мозге, а прекращение его даже на 3 минуты может приводить к необратимым изменениям, ведущим к смерти. Уникальность вмешательства в том, что хирурги первым этапом выполнили «высокое» протезирование расслоенных сонных артерий и восстановили стабильную подачу крови головному мозгу. Это позволило приступить к замене поврежденного аортального клапана и дуги аорты. При этом был восстановлен нормальный кровоток и по коронарным артериям, кровоснабжающим сердечную мышцу, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева».

Операция прошла успешно и сейчас Андрей в своем родном городе пытается вернуться к нормальной жизни.

- Хочется уже к ребятам на завод. Но врачи говорят, что на восстановление еще нужно время. Сейчас вот отдыхаю в санатории, - рассказал Андрей.

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