Под Рузой на территории промзоны сгорели несколько сотен мешков с пластиком

Очагом возгорания стали мешки, в которых хранились полимерные отходы. Фото: ГУ МЧС РФ по Московской области

В шестом часу вечера четверга, 29 октября, жители поселка Дорохово, что в Рузском районе Московской области, заметили черный дым на территории промзоны. Десятки очевидцев позвонили в службу спасения и сообщили о едком запахе, который они ощущают. Как оказалось, паниковали люди неспроста. Пожарные быстро потушили огонь, и выяснилось, что горел пластик.

- Очагом возгорания стали мешки, в которых хранились полимерные отходы. Общая площадь составила две с половиной тысячи квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Что стало причиной возгорания и кому принадлежали более сотни мешков с пластиком, которые хранили под открытым небом, сейчас выясняют эксперты. Тем временем на месте ЧП работают спасатели, которые проводят замеры вредных веществ в воздухе. Результаты исследования обнародуют в ближайшее время.