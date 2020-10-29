Масочный режим не навсегда: москвичи смогут «оплатить лицом» кофе и поездку в метро

Потом человек входит в магазин, отсканировав QR-код, берет товар и просто выходит: деньги с карты будут списаны автоматически. Фото предоставлено Азбукой Вкуса

Использовать лицо и голос вместо документов – такое будущее нас ждет. «Оплату лицом» в магазинах и кафе уже тестируют в столице. «КП» выяснила, в каких еще сферах будут применять биометрию (голос, лицо, отпечатки пальцев) и когда Госдума примет требования к безопасности данных.Уехал на море, а услуги доступны

Во время пандемии стало понятно, что виртуальная жизнь намного ближе, чем мы думали. Онлайн-покупки, бесконтактная доставка, электронные пропуска. Не за горами «оплата лицом» проезда в метро, покупка бытовой техники с помощью отпечатка пальца, оплата услуг в салоне красоты с помощью голоса.

- С высокой степенью вероятности до конца 2020 года будут внесены поправки в закон, которые увеличивают число финансовых сфер применения биометрии и уточняют требования к безопасности данных. Важно, чтобы эти данные никуда не утекали, - рассказал «КП» Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку.

- Кто будет собирать биометрические данные?

- Только банки. Но предлагается вовлечь еще и многофункциональные центры. Человек должен будет загрузить свои данные через МФЦ или через портал «Госуслуги», или банк. Дальше данные попадают в единую базу Ростелекома. И дальше человек может обратиться в любой банк, в любую страховую организацию и получить услугу, несмотря на то, в каком банке были первоначально сданы биометрические данные. В другом банке просто сверят биометрию и предоставят услуги.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку

Условно, человек сдал биометрию в банке «А», уехал отдыхать в Крым, потом вспомнил, что ему нужно через банк «Б» оформить какую-то услугу. С помощью биометрии все операции будут доступны, так есть Единая биометрическая система (государственная). Для прохождения удаленной идентификации человеку не нужно никуда идти, необходим лишь доступ в интернет, смартфон с камерой (планшет или компьютер).

Покажите ваше лицо: в магазин и метро без денег

Единая биометрическая система, которая позволит получать услуги дистанционно, в России стала формироваться два года назад. Придумали ее в Центральном Банке РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Разработчиком и оператором системы является «Ростелеком».

- Впервые стали использовать в финансовой отрасли. Единая биометрическая система позволила полностью цифровизировать взаимодействие с пользователями — физическими лицами и перевести операции по открытию счета, вклада и получения кредита в онлайн, - рассказали «КП» в «Ростелеком».

Как это будет работать? Хотите взять кредит? Достаточно ввести логин/пароль от Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), произнести короткую контрольную фразу, при этом смотреть в камеру смартфона. Система распознает голос и лицо человека. Точность 99,99% (данные «Ростелекома»).

Об упрощении работы с клиентами уже говорят в банке ДОМ.РФ, где также реализует проект с использованием и сбором государственной биометрии.

- Мы прорабатываем также проект по сбору и использованию собственной биометрии для предоставления дополнительных привилегий клиентам, которые сдали биометрию. Для них могут быть увеличены лимиты на платежи и переводы, а также – упрощена подача заявки на продукты банка через мобильное приложение. При успешном прохождении идентификации риск мошеннических действий сводится к нулю. Мы видим, что пандемия привела к еще большей актуальности дистанционных способов совершения платежных транзакций и получения банковских услуг, - прокомментировал «КП» Евгений Шитиков, директор розничных продуктов Банка ДОМ.РФ.

В «Ростелекоме» говорят, что данные биометрии можно применять не только в рамках финансового сектора. Следующий этап развития – получение государственных, муниципальных и нотариальных услуг.

- Сегодня реализуются проекты по использованию биометрии для оплаты товаров одним взглядом, для бесконтактного прохода в офисы. Например, пилотный проект проводится в сети кофеен Coffee Beane, - рассказали в «Ростелекоме». - В будущем можно будет проходить в транспорт, оплачивая проезд без предъявления банковской карты — достаточно будет просто посмотреть в камеру около турникета. Также посещать стадионы, оплачивать товары и услуги в том числе на АЗС и в вендинговых аппаратах.

Новая система оплаты может появиться в супермаркетах сети «Лента», «Пятерочка», «Перекресток». Биометрическая оплата позволит сократить время обслуживания одного клиента на кассе с 20 до 5 секунд.

Чаевые и магазины без касс

Амбассадор Федерации рестораторов и отельеров Евгений Демченко считает, что внедрить новые технологии, связанные с использованием биометрии, в рестораны будет проще простого. Рестораторы всегда быстро подстраиваются под клиентов и предлагают новшества: разные способы оплаты (карты, телефоны), электронное меню, чаевые по QR-кодам.

- Во-первых, если нам предложат оплачивать услуги и товары лицом в разных заведениях, то это говорит о том, что масочный режим не навсегда. Другое дело, что клиенты и сотрудники ресторанов, с которыми я общаюсь, не хотят оставлять биометрические данные в банках. Есть мнение, чем меньше о тебе знают, тем можно крепче спать. Будут люди, которые скажут, что им удобнее по старинке – наличными оплатить обед, - говорит Евгений Демченко.

- Опять же и чаевые оставить…

- Да. Но и сейчас чаевые уже можно оставить по QR-коду. Такая система хороша, что не нужно думать, где ближайший банкомат, чтобы снять деньги или носить в кошельке наличные, чтобы оставить официанту чаевые. К тому же именно электронная система позволяет видеть, какому официанту оставили больше чаевых, кто лучше работает. Поэтому сложностей с чаевыми не будет, если будет внедрена система оплаты с помощью биометрии – отпечатков пальцев или по лицу.

Евгений Демченко

Однако в Госдуме говорят, что не стоит рассчитывать, что коммуникация бизнесменов (магазины, кафе) и банков будет быстрой.

- Оплата лицом в кафе и метро – это следующий шаг. Пока это невозможно. Сейчас мы видим это так: должно быть мобильное приложение. И сейчас так в метрополитене – приложил смартфон, и оплата прошла. А чтобы «поднес» лицо и оплатил проезд – такого пока в законе не предусмотрено, - говорит Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку.

Совместный сервис оплаты покупок по отпечатку пальца был у Сбербанка и «Азбуки Вкуса». Биометрические POS-терминалы были в 20 магазинах. Человек для оплаты покупки прикладывал палец к терминалу и подтверждал операцию паролем. Но проект приостановили, так как спроса на такую услугу не было, а тут еще и пандемия – нужно носить перчатки.

- Сейчас мы активно развиваем форматы Take&Go и Scan&Go. Открыли в июне магазин в «Москва-Сити» без касс и продавцов. Покупателю нужно скачать приложение, зарегистрироваться там, привязать банковскую карту и электронный адрес, куда будут приходить чеки. Потом человек входит в магазин, отсканировав QR-код, берет товар и просто выходит: деньги с карты будут списаны автоматически, - рассказали в пресс-центре «Азбуки Вкуса».

Еще один проект действует и сейчас – возможность оплаты кофе или обеда, просто посмотрев в камеру на кассе. В качестве бонуса гостям предложили скидку 20%.

- В сети кафе Prime мы запустили биометрическое решение. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрировать биометрию лица в банке, а затем привязать ее к карте в одном из кафе, оснащенном терминалом распознавания биометрии, - рассказали в пресс-службе Сбербанка.

Присматриваются к инновациям и в сети «Макдональдс». Не исключено, что система сканирования лица будет тоже использована.

- Мы работаем над инновациями и рассматриваем разные варианты улучшения клиентского опыта, - рассказали в пресс-службе «Макдональдс».

Кстати

Как зарегистрироваться в Единой биометрической системе?

- гражданину необходимо всего один раз прийти в банк,

- сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для доступа к порталу госуслуг,

- сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя — сделает фотографию, запишет образец голоса и загрузит их в Единую биометрическую систему.

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