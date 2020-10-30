От новых заражений москвичей защищают простые правила

Последние две недели ситуация с коронавирусом в городе позволяет осторожно порадоваться. Новых заражённых прибавилось всего на 2 процента. Самый маленький прирост за сутки, начиная с 8 октября, случился в эту среду, 28-го. Тогда в Москве было выявлено 3670 впервые заболевших. При этом тестов на COVID с каждым днём делают все больше - уже до 93,2 тысяч в сутки. Госпитализации держатся без резких всплесков - примерно 1200 пациентов ежедневно. За неделю цифра выросла всего на 3 процента.

Свободных ковидных коек в городских больницах, к счастью, сегодня достаточно. Хотя и этот запас не бесконечен. Врачи тоже не железные, работают на пределе. Поэтому тихонько радуемся ослаблению коронавируса, но сами не распускаемся и продолжаем жить по правилам пандемии. Зачем нам лишняя нагрузка на здоровье и в целом на медицину? Экономика, кстати, тоже спасибо не скажет.

МИР ОПЯТЬ В ЛОКДАУНЕ

В Москве не собираются отменять действующие ковидные правила. Понятно, что именно эти мягкие ограничения, которых придерживаются столичные власти, дают такой хороший результат. Общая же ситуация в стране и мире остается тревожной. Во многих зарубежных столицах и регионах вновь начинается тотальный локдаун.

Например, в Германии со 2 ноября объявлен общий карантин. По всей Бельгии действует комендантский час с 23.00 до 5.00. В Чехии уже закрыли большинство магазинов, общепит, школы и жёстко штрафуют тех, кто ходит без маски. Во Франции вернулись к массовой самоизоляции и пропускам на выход в город.

В Москве все не так плохо. Хочешь - иди гулять, пока погода позволяет. Или на работу, в магазин, ресторан, все открыто. Только надевай, пожалуйста, маску и перчатки - в метро и наземке, торговом центре, поликлинике, театре и других людных местах. Новые ограничения в столице не нужны, но те, что уже действуют, важно соблюдать и дальше. Лишь благодаря им и контролю можно добиться дальнейшего снижения тревожной статистики.

УДАЛЕНКА И ДОМАШНИЙ РЕЖИМ В ПОМОЩЬ

Правила во время пандемии просты. Младшие ученики ходят в школу. По данным медиков, они меньше всего заражают родителей. А старшеклассники еще сидят дома на дистанционке - теперь со 2 по 8 ноября.

"Надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин, объявляя о продлении на ближайшие недели всех действующих ограничений. - Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемической ситуации".

До 29 ноября сохраняется домашний режим для пенсионеров и хроников, а для трети сотрудников офисов - удаленка. Благодаря тем, кто остаётся дома, в метро и наземке уже примерно на 40% меньше пассажиров, чем обычно. То есть риск заразиться коронавирусом в транспорте заметно снизился. Это уже сильно помогло.

Как и QR-коды, которые нужно получать на входе посетителям ночных клубов и баров. Рестораторы поддержали эти меры. Некоторые владельцы дневных заведений предложили также запустить систему.

"Мы начали применять QR-коды в одном из проектов и сейчас в остальных будем это делать, - говорит Илья Тютенков, основатель и совладелец ресторанов "Уголек", Pinch и Uilliam's и "Северяне". - Как альтернативу закрытию, я однозначно поддерживаю эту систему. Логично распространить QR-код на заведения, которые работают днем. Мы готовы включить эту систему, желательно чтобы так делали все массово. Все достаточно просто технологически, удобно".

ВАЖНО

"Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима.

Ситуация в городе становится стабильнее, и важно её сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями".

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы - в своём блоге 28 октября т. г.