Нам по пути

Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин открыли один из крупнейших в Европе автовокзалов. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Те, кто раньше бывал на Щелковском вокзале, сейчас в приятном шоке. Здание строили еще в

1970-е, и с тех пор оно, мягко говоря, устарело. Маленькие залы ожидания, неудобная инфраструктура. При этом долгие годы автовокзал продолжал оставаться одним из самых загруженных. Отсюда, например, можно было добраться не только в десятки населенных пунктов востока и юго-востока Подмосковья, но и в другие российские регионы. Тысячи пассажиров каждый день. В общем, в какой-то момент стало очевидно, что вокзал должен измениться. В 2014-м было принято решение о строительстве Многофункционального центра - автовокзала с удобной современной торговой инфраструктурой и подземным многоуровневым паркингом. В 2017-м старое здание начали разбирать...

- Мы несколько раз ездили отсюда с женой к теще в Белгород, - рассказывает житель Щелково Кирилл Стоянов. - Сюда добирались автобусом из нашего города, покупали билеты и отправлялись дальше. Внутри все было как-то неудобно, по всему периметру вокзал был облеплен торговыми павильончиками. Если честно, это все на 90-е было похоже. А теперь, конечно, совсем другое дело.

Мы с Кириллом стоим у нового автовокзала - со стороны здание похоже на огромный океанский лайнер. Впечатляет!

Вчера после масштабной реконструкции автовокзал «Центральный» открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин. Специалисты подсчитали, что ежегодно автовокзалом будут пользоваться свыше 1 миллиона пассажиров. Общая площадь «Центрального» с прилегающей территорией - 17 тысяч квадратных метров (раньше было в 2,5 раза меньше). И теперь это самый большой автовокзал России и один из крупнейших в Европе!

Новый автовокзал располагается в современном многофункциональном комплексе. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- В 2012 году Президент РФ создал дирекцию Московского транспортного узла, понимая, насколько важно для комфорта жителей развитие дорог, пригородного и железнодорожного сообщения, - напомнил Андрей Воробьёв. - Нами совместно с федеральным правительством реализована огромная программа. И мы уже видим первые результаты: и МЦД, которые при поддержке Москвы запущены, и новые вокзалы - все это комфорт и качество жизни наших жителей.

«Центральный» - как раз яркий пример такого сотрудничества двух соседних регионов. Губернатор Воробьёв и мэр Собянин подписали соглашение о развитии транспортной системы регионов, а автовокзал становится частью городской транспортной инфраструктуры и поступает на баланс города.

Андрей Воробьёв отметил, что в январе будущего года у области и Москвы появится единая транспортная карта, которая будет действовать на всех видах транспорта, в том числе и на электричках. Интеграция «Стрелки» и «Тройки» и тестирование единой билетной системы начнется уже в декабре.

- Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, - говорит Сергей Собянин. - Совершенно очевидно, что без единой стратегии транспорта невозможно развиваться ни Подмосковью, ни Москве. Каждый день на дороги, соединяющие Москву и Московскую область, выезжают миллионы людей, которые пользуются и наземным общественным транспортом и личными автомобилями.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Первых пассажиров новый автовокзал начнет принимать уже сегодня. Автобусы, готовые к выезду, будут по рампе подниматься через мойку на 6-й этаж. Здесь - просторный зал ожидания, комната матери и ребенка, кафе, помещения администрации.

Система безопасности оснащена по последнему слову техники - камеры видеонаблюдения подключены к системе распознавания лиц.

Кроме того, теперь билеты на любой рейс можно приобрести через интернет. Это, конечно, экономит кучу времени.

- То есть с этим электронным билетом в телефоне и паспортом пассажир может сразу идти на посадку, - объясняет кассир Анна Шарова.

Андрей Воробьёв напомнил, что на территории Московской области сегодня работают 44 автовокзала.