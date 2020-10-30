«У меня не было антител»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сделал прививку от коронавируса

Уже в ноябре жители Московской области смогут прививаться от коронавируса по полису обязательного медицинского страхования. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил в эфире телеканала «360». Он отметил, что сам привился от ковида еще две недели назад.

- Я тоже сделал прививку, делал анализы через 14 дней, у меня не было антител, - рассказал Андрей Воробьёв. - Завтра я должен делать вторую прививку.

Губернатор Московской области отметил, что жители региона смогут получить вакцину бесплатно, по полису ОМС.

- Мы готовим пункты, чтобы включить в эту работу. Уже в ноябре пойдет прививка, в декабре - больше, массово - с января. Я очень надеюсь, что какая-то защита появится, чтобы быть более активным и общаться в разных коллективах на производствах. Потому что работа и врачей, и ряда специальностей, и учителей требует общения.

И по прежнему губернатор попросил жителей области неукоснительно соблюдать меры безопасности. В конце концов, это вопрос не только здоровья людей, но и сохранения доходов.

- Власти Московской области не стали закрывать экономику региона из-за распространения COVID-19, - напомнил Андрей Воробьёв. - При этом именно сейчас всем жителям как никогда надо объединиться перед общей угрозой коронавируса.

Напомним, с начала пандемии в Подмосковье выявили более 85,7 тысяч заболевших коронавирусом. Более 1,5 тысячи человек скончались из-за осложнений, вызванных новой инфекцией.