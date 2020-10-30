Погода зимой 2020-2021 в Москве будет теплой: сурового минуса не предвидится

Зимняя прогулка в парке. Фото: Евгения ГУСЕВА

Прошлая зима в столице была настолько «в плюсе», что новогодние гирлянды мерцали на фоне позеленевших газонов. В этом году сурового минуса вновь не предвидится. В Москве зимой ожидаются частые оттепели.

- Хотя следующая зима может быть чуть холоднее, чем предыдущая, все месяцы температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы, - рассказала kp.ru главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Причина кроется в метеорологическом явлении Ла-Нинья. В тропической зоне Тихого океана возникают аномальные температурные очаги: вода становится холоднее, чем обычно. Из-за этого зимы получаются очень теплыми или около того. Плюс влияние антропогенных факторов, проще говоря, воздействие человека не природу.

- Прошлая зима была экстремально теплой. Были аномалии, когда температура воздуха достигала плюс 6 - 7 градусов Цельсия. Про эту зиму такого сказать не могут. Скорее она будет просто мягкой, - добавила метеоролог.

В ноябре ожидается дефицит осадков, но, возможно, они будут и в пределах нормы. Давать расчет на декабрь - февраль специалисты не готовы: осенью это сложно спрогнозировать.