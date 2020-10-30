"Спутник V" для всех: массовая вакцинация от COVID-19 начнется в Москве в ближайший месяц

В настоящее время в столице прививают только людей из группы риска: учителей и врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V" в Москве начнется в ближайший месяц для всех. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

- Наша промышленность производит вакцину, а мы уже сейчас создаем крупную сеть прививочных кабинетов. Как только вакцина поступит, я думаю, что это будет в ближайший месяц, мы начнем ее массовое применение для всех желающих, - сказала Анастасия Ракова.

Она объяснила, что сейчас нельзя начинать массовую вакцинацию, так как нет должного объема вакцины. В настоящее время прививают только людей из группы риска: учителей и врачей (2500 человек).

Всего же в столице привили уже 20 тысяч участников вакцинации. И до сих пор за здоровьем людей следят врачи, побочных эффектов нет.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин также говорил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в ноябре-декабре.

Заммэра Анастасия Ракова акцентировала, что рост случаев выявления COVID-19 в столице начался в сентябре. Что касается нынешней обстановки, то темпы прироста вновь сокращаются.

- За последнюю неделю темп прироста выявленных инфицированных составил 2%, а госпитализаций - 3%, - сказала Ракова.

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

За последние сутки в Москве выявили 5268 новых случаев коронавируса.

При этом количество классов на карантине за месяц сократилось в десять раз, а число заболевших среди учеников 6-11 классов уменьшилось почти в два раза.

- Дистанционное обучение для старшеклассников позитивно сказывается не только на заболеваемости этой категории, но и косвенно снижает заболеваемость среди младших классов, - сказала Ракова.

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