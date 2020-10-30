«Чаще всего наши школы и больницы «минируют» с территории Украины»: Генерал ФСБ в отставке - о новой волне ложных минирований в Москве

Подобные всплески активности «террористов» фиксируются каждые месяц-два Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве сегодня очередная волна ложных минирований. С утра электронные письма о якобы заложенных в здании бомбах получили почти все столичные больницы и родильные дома. После эвакуации все медучреждения проверили саперы с собаками, взрывчатых веществ не нашли.

Напомним, подобные всплески активности «террористов» фиксируются каждые месяц-два. До этого подобные волны прокатились по столичным торговым центрам, судам, банкам, офисным зданиям, вокзалам и так далее.

- Обычно мы имеем такие телефонные звонки с территории Украины, - сообщил корреспонденту «Комсомольской Правды» генерал ФСБ в отставке, член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. - Эти технологии за последние годы так уже отработаны, что осуществляются уже без помощи человека. Пока нам бороться с этим явлением сложно.

Напомним, помимо рассылки электронных писем, «минеры» часто практикуют звонки через скайп, которые осуществляют боты - они прокручивают одно и то же голосовое сообщение, записанное заранее.

- Эти средства абсолютно анонимны, - объясняет Михайлов. - Невозможно вычислить ни точное местонахождение человека, ни самую личность. Только страна понятна. Почему зданию «минируют» с помощью скайпа и электронной почты, понятно - аноним при таких условиях чувствует себя в безопасности, поймать его сложно. С территории Украины нам его никто, понятно, не выдаст.

- Для чего это делают?

- Поймите, что мы имеем дело с неадекватными людьми, которые, как говорится, готовы отморозить себе уши назло бабушке. Это категория людей, которая живет по принципу, что чем нам хуже, тем им лучше. Цели понятны - психологическое давления на жителей России, нанесение определенного экономического ущерба - потому что эвакуации и проверки блокируют работу магазинов, офисов, вокзалов, задействуем большое количество людей. Противоядия мы пока не нашли.