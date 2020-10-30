Форум сильных идей пройдет в Москве

Трансляция всех мероприятий деловой программы будет доступна на официальном сайте Форума

В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению форума «Сильные идеи для нового времени» площадкой мероприятия станет Центр международной торговли (Москва). Даты мероприятия: 11–13 ноября 2020 года. Количество участников на площадке Форума будет ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Трансляция всех мероприятий деловой программы будет доступна на официальном сайте Форума ideas-forum.ru.