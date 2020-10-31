Красиво работать не запретишь: москвичи снимают отели, чтобы уйти на удаленку

Корреспондент «КП» воспользовался новой услугой дневного пребывания в отеле. Фото: Андрей АБРАМОВ

На удаленке сижу восемь месяцев. Утром объявил домашним: еду в офис. Свой личный. Нет, не в другом углу комнаты, где стоит письменный стол и даже не на кухню. Выбрал трехзведочную гостиницу на Павелецком вокзале. Домчался на метро.

На ресепшн сквозь щель в защитном экране просовываю паспорт и руку, чтобы измерили температуру.

— Контактировали с ковид-зараженными? За границу в последнее время выезжали? — протоколирует ответы в специальный журнал администратор. — На территории отеля кроме номера нахождение только в масках. Хотите позавтракать? 400 рублей.

Предложили стандартный номер за 1500 рублей, апартаменты в 58 «квадратов» за 3000 рублей и люкс за 3900 рублей. Жировать не стал и выбрал простой вариант.

МИНИБАРА ТЕПЕРЬ НЕТ

Чистенький номер в светлых тонах. Две кровати, стол, телевизор на стене. Пора за работу. Расчехлил ноутбук, подключился к Wi-Fi. Администратор рассказала, что специально для удаленщиков увеличили скорость интернета.

Работа ладилась. За спиной не звучали бесконечные комментарии жены, не было орущей кошки, которая за пандемию с нами сошла с ума и пару часов в день орала в стену. Наверное, хотела, чтобы мы ушли.

Время подбиралось к полудню. Заурчало в животе. В столе спрятан мини-бар. Вы не подумайте, я не из тех, кто заливает с утра. Просто бывают же там шоколадки, сок.

Распахнул белую дверцу, а за ней пустота. Звоню жаловаться администратору.

— Это требование Роспотребнадзора из-за коронавируса, — объяснил женский голос в телефоне.

Поработал еще. Желудок издал протяжный «пру-у-у». Вспомнил, что из дома прихватил пакетик чая. Обыскал все шкафы и тумбы в поисках посуды и чайника — голяк! Вновь набираю ресепшн.

— И это тоже Роспотребнадзор: никакой многоразовой посуды в номерах. Приходите, мы вам одноразовый стакан дадим.

В моем номере скромная рабочая зона. В гостиницах повыше классом предлагают еще кучу техники. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВАХТОВАЯ УДАЛЕНКА В ОТЕЛЕ

Прихожу за стаканом. Интересуюсь, куда податься на обед.

— Для тех, кто снимает номер для работы, даем скидку 15% в ресторане по соседству, — говорит девушка. — Можете заказать доставку или сходить в кафе в округе.

Выручил фастфуд. Вернулся и доработал остаток дня в номере. После обеда позволил себе прилечь на белоснежные простыни. День прошел продуктивно. Но, может быть, это всегда так на новом месте? Спускаюсь сдавать номер-офис. По дороге стучусь в кабинет управляющего.

— Номера для удаленки сдаем с начала августа. Мы опустили цены примерно в два раза, чтобы привлечь гостей. Дешевле сдавать невыгодно, и так ниже себестоимости. Ведь после каждого надо менять постельные принадлежности, гели для душа, делать уборку. Снимая номер для работы, вы можете остаться на ночь, ничего не доплачивая, — говорит управляющий отеля New City Inn Евгений Панюков.

Собеседник говорит, что номера для работы чаще берут мужчины. В пандемию также вырос спрос на долгосрочную аренду. Опять же все ради работы: удаленщики заселяются на ударную пятидневку, а на выходные уезжают к семье. Многие ведь сейчас живут за городом. Получается такая вахта. Сейчас в отеле выкуплены под это пять номеров.

— При долгосрочной аренде даем скидку 15-20%. Снимают бизнесмены средней руки, ИП, которые могут вести бизнес онлайн. Говорят, что не получается дома работать из-за детей. В квартире отвлекаешься на бытовые мелочи. Отельный сервис избавляет от этого.

Удаленщики заселяются на ударную пятидневку, а на выходные уезжают к семье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ДЛЯ РАБОТЫ СНИМАЛ КВАРТИРУ, ТЕПЕРЬ — НОМЕР

Банковский аналитик Александр Максимов просидел на удаленке первые месяцы. Молодой человек, который привык оперировать цифрами, рассчитал, что дома его работоспособность снизилась на 28%.

— Пока был локдаун, я снял вторую квартиру в паре остановок от дома и уходил работать туда — стоила 30 тысяч в месяц. Экономия на «Тройке», домашняя еда, которую мне собирала девушка, а также возросшее КПД работы компенсировали новые расходы. В кафе работать неудобно: персонал постоянно намекает «Что будете еще заказывать?», люди вокруг общаются. Сейчас вернулся домой, но когда не неделе много онлайн-совещаний или надо сдать сложный проект, я снимаю номер для дневной работы. Мне нравится атмосфера каждый раз свежего номера. Трачу на это в месяц 15-20 тысяч, плюс 10 тысяч рублей еда и кофе. При моем доходе это допустимо.

Крупные отельные сети Ibis, Mercure, Mövenpick и Radisson ответили своим предложениями: номера на месяц, и также ждут удаленщиков. Только цену сделали выше (см. «Кошелек «КП»). Но и возможностей там больше. Готовы выдавать клавиатуры, колонки, компьютерные мыши, канцелярские принадлежности, распечатать документы. Все это включено в стоимость аренды и доступно с 9:00 до 18:00.

— Отели должны предлагать что-то в дар, чтобы выжить. Мы даем билет на стенд-ап. Кто-то сделал бесплатными дополнительные услуги — тренажерный зал, лаунж (общая комната с рабочими зонами и доступом к напиткам, закускам — прим.авт.), — говорит управляющий отелем Евгений Панюков.

Комната аккуратная, от работы ничего не отвлекало. Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Отели просят загрузку

Советник президента Федерации рестораторов и отельеров России, директор департамента по развитию гостиничного бизнеса Олимпиада Знаменская:

— С приходом второй волны в Москве вновь появилась программа заселения врачей в гостиницы. Отели сами просят у властей загрузку. Пока спортивные соревнования не закрыли, гости, в том числе спортивные команды, бронируют отели. Другим удалось схватить корпоративных клиентов: компании оплачивали сотрудникам дневное пребывание в номерах и самоизоляцию. Обычно это касается неместных работников, которые приезжают по контракту из других регионов. Тем, кто работал на туристов, особенно тяжело. Сейчас отток трафика. Если закроют деловые, культурные выставки, театры, не будет концертов, то люди из ближайших регионов перестанут приезжать. Что касается загородных направлений — Кисловодск, Калининград, Сочи, Крым, то если люди и поедут отдыхать, то с условием санаторно-курортного лечения. Многие отправляются восстанавливать легкие после коронавируса.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда ситуация наладится?

— Данные за октябрь в отелях еще не сведены, но предварительно можно сказать, что основные некурортные рынки уже ощутили влияние роста числа заболевших коронавирусом. С середины месяца примерно на треть сократилось количество ночевок, глубина бронирования устремилась к нескольким суткам. Ситуация вернулась к показателям июля-августа, когда рынки только начали восстанавливаться. Отельеры сохраняют максимально консервативный подход к планированию продаж на оставшиеся месяцы года и не ожидают каких-то радикальных улучшений ситуации с загрузкой. На этом фоне говорить о быстром возврате цен к докризисным рубежам преждевременно, — рассказала партнер консалтинговой компании Cushman & Wakefield Марина Усенко.

КОШЕЛЕК «КП»

Дневное пребывание в отеле три звезды 1500 — 2500 рублей.

Дневное пребывание в отеле четыре звезды 3000 — 6000 рублей.

Дневное пребывание в номере повышенной комфортности 8000 — 11 000 рублей.

Номер в отеле три звезды на месяц 35 000 — 40 000 рублей

Номер в отеле четыре звезды на месяц 50 000 — 80 000 рублей

Завтрак 400 — 500 рублей.

Указаны средние цены по Москве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Номера современного качества в Москве - 20,2 тыс.

Новых номеров такого качества с начала года - 154

Загрузка в 2020 году - 37,2%.

Загрузка в 2019 году - 77,9%.

Средняя цена на номер в 2020 году - 5454 руб.

Средняя цена на номер в 2019 году - 6683 руб.

Оценка Cushman & Wakefield по итогам 9 месяцев 2020 года.

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