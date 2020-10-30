«Как Маугли хочет домой — в лес»: что будет с мальчиком, который жил в хижине с отцом и бомжами под Балашихой

По словам детского омбудсмена, у ребенка нет ни одного документа. Его родители не оформили даже свидетельство о рождении

Семилетнего мальчишку, которого нашли в лесу в окрестностях города Балашиха, Московской области, сравнивают с персонажем Киплинга Маугли. По разным данным, в лесу ребенок прожил от двух недель до полугода. Не один, а с 46-летним отцом и другими бездомными.

Тревогу забили жители Балашихи, которые заметили странного ребенка без родителей на детской площадке. В итоге, малыша из леса забрали полицейские. Сейчас он находится в одной из детских больниц столицы. Ребенок, кстати, абсолютно здоров. В пятницу, 30 октября, его навестила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

- Так и знала: хороший мальчишечка, здоровенький, далеко не истощённый, с отличным русским разговорным, бойко сосчитал до 16-ти, немножко напуган людьми и вниманием. Но видно, так ему тошно в палате, что хочет домой - в лес, к папе и соседям, - рассказала Анна Кузнецова.

По словам детского омбудсмена, у ребенка нет ни одного документа. Его родители не оформили даже свидетельство о рождении.

- Папа, гражданин Узбекистана. Видно, заботился о сыне настолько, насколько понимал и мог себе позволить, живя в лесу. Сейчас он начал оформлять документы. Подключены прокуратура, МВД, социальные службы. Связалась и с посольством Узбекистана,- добавила детский омбудсмен.

В ближайшие дни ребенка переведут в детский реабилитационный центр. Там его начнут готовить к школе. И, кстати, отцу, похоже, не будут запрещать общаться с сыном.

- В очередной раз вижу случай, когда возможность обратиться за комплексной помощью на единый простой номер, например, как 112, сыграла бы решающую роль в жизни этой семьи, - отметила Анна Кузнецова.

Напомним, мама мальчика умерла около года назад. Некоторое время отец с ребенком жил на съемных квартирах и подрабатывал на стройках. Но в какой-то момент из-за нехватки средств вместе с сыном он оказался на улице. Известно, что на родину мужчина не смог вернуться из-за пандемии коронавируса и закрытых границ.

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