«Самая сложная ситуация на койках - с людьми старше 65 лет»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил, что со 2 ноября вводится режим обязательной самоизоляции для жителей 65+

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Фото: Антон Чернов

Со 2 ноября на территории Московской области вводится режим обязательной самоизоляции для жителей, которые старше 65 лет. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Самая сложная ситуация на койках - с людьми старше 65 лет, - рассказал Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24». - У нас (до этого, - Авт.) была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника мы введем обязательную, но при этом 65+, наши старшие, могут ходить в магазин, прогуливаться, в этом проблем нет, и социальную карту мы не блокируем. Но все-таки больший самоконтроль, большая самодисциплина после этого решения, я надеюсь, произойдет.

Губернатор отметил, что в такой момент каждому жителю области крайне важно заботиться о тех, кто уже достиг пенсионного возраста.

- Если избежать госпитализаций представителей возрастной категории 65+, в наших больницах сразу 50-55 процентов коек было бы свободно.

При этом Воробьёв отметил, что при режиме обязательной самоизоляции представители старшего поколения могут покидать дом в случае крайней необходимости:

- Если у кого-то есть хронические заболевания и нужно ехать в больницу, госпиталь, никаких ограничений нет - пожалуйста, езжайте.

Напомним, пожилые и люди с хроническими заболеваниями во время пандемии коронавируса входят в группу риска.

Губернатор уже подписал постановление о дополнительных ограничениях. Они будут действовать в течение ближайших двух недель, со 2 по 15 ноября.

Главное из постановления:

1. Обязательная изоляция для жителей Московской области в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями.

2. Министерство социального развития Подмосковья получает полномочия приостанавливать деятельности подведомственных учреждений.

3. Министерство государственного управления Подмосковья получает полномочия в случае необходимости перевести МФЦ на режим работы по записи. Такие решения могут быть приняты исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и с учетом позиции глав муниципалитетов. При этом запись будет осуществляться через портал РПГУ и по телефону горячей линии 8-800-550-50-30.

4. Аналогичные полномочия, по переводу ЗАГСов на режим работы по записи, получает ГУ ЗАГС. Записаться будет возможно через портал ЕПГУ и по телефонам отделов ЗАГС. Консультации можно получить по телефону «горячей линии» 8-495-694-18-64.