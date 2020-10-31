Аномалии погоды: Осень 2020 в Москве – самая теплая в истории!

Осень 2020 в Москве – рекордная, такого тепла не бывало ни разу за все 140 лет метеонаблюдений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что хорошо удается 2020-му году – так это удивлять нас. И дело не только в пандемии. Погода сейчас тоже не просто необычная, а небывалая. Небывало хорошая, теплая и солнечная! Да, по сравнению с эпидемиологическими и политическими новостями климат как-то отошел на второй план. Между тем осень 2020 в Москве – рекордная, такого тепла не бывало ни разу за все 140 лет метеонаблюдений.

Первые два осенних месяца по средней температуре на 3,6 градуса теплее климатической нормы. Если взять отдельно температуру октября, то она на 4,2 градуса выше, чем обычно. И это исторический максимум. До сих пор самым теплым в истории был октябрь 1967 года.

Мало того – первая половина ноября продолжится в том же духе, уверяют синоптики Московского метеобюро. По средней температуре финальный месяц осени будет на 1,5 – 2 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам. К тому же и дождей в ноябре ожидается аж на 30% меньше, чем обычно – а значит, москвичи могут надеяться на приятное продолжение сентябрьского солнечного бабьего лета и золотой осени, которая радовала нас в октябре.

Вполне возможно, что вся осень 2020 окажется рекордной. Пока чемпионка по аномальному теплу – осень 1974 года, когда средняя температура превысила норму на 2,9 градуса. Получается, что на данный момент осень 2020 идет на рекорд. И дело теперь за ноябрем.

И еще один рекорд, скорее всего, не устоит, делают ставки эксперты центра “Фобос”. Речь идет о самых поздних заморозках в Москве. Бывают годы, когда подмороживает уже в сентябре, в октябре ночные морозцы – само собой разумеющиеся дело. Дата самых поздних осенних заморозков в столице – 3 ноября, отличился 2008 год.

Однако тут есть одно “но”. Все погодные максимумы и минимумы фиксируются на главной московской метеостанции ВДНХ. Там действительно пока не подмораживало. И до 3 ноября, скорее всего, не подморозит, прогнозы погоды на следующую неделю ничего подобного не сулят. Так что формально рекорд будет побит.

Если же говорить не о формальности, а о реальности, то заморозки в мегаполисе уже были. В ночь на пятницу, 30 октября, в Бутове воздух остыл до -0,1 градуса, в Кузьминках до -1,4 градусов. Но – “считаются” только те, что на ВДНХ!

КСТАТИ

2020 год, скорее всего, станет самым теплым по средней температуре на планете – таков прогноз NOAA (Национальной администрации атмосферы и океанов США). Пока подсчитаны данные за 9 месяцев, с января по сентябрь. И по ним 2020-й год – на втором месте по глобальной жаре, уступает лишь 2016 году. Но за оставшиеся месяцы нынешний год догонит и перегонит конкурентов, уверены климатологи.