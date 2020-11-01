Взрыв в гаражах в Мытищах 1 ноября: есть погибшие

На улице Попова произошел обвал конструкции гаража

Днем в воскресенье, 1 ноября, очевидцы сообщили в службу спасения о взрыве в гаражах на окраине города Мытищи Московской области.

- На улице Попова произошел обвал конструкции гаража. Под завалами могут находиться люди, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Двое из пострадавших во время взрыва в гаражах в Мытищах 1 ноября до сих пор находятся под завалами

По предварительным данным, пострадали три человека. Один из них госпитализирован, двоих пытаются извлечь из-под завалов. По словам очевидцев, в гараже мог находиться нелегальный шиномонтаж. Эту информацию сейчас проверяют.

- Я видел, как одного человека достали из-под завалов. Живой! Его уже на скорой увезли. Еще одного мужчину нашли. Но, похоже, он мертв. Сейчас разбирают завалы, под которыми он находится, - рассказал "КП" очевидец.

Под завалами могут находиться люди

- Установлено, что разрушено 5 гаражей: у трех обрушились кровельные перекрытия, у двух частично повреждены стены, возгорания не последовало. Предварительно пострадало 2 человека. Один из них передан медикам, - добавили в пресс-службе Подмосковного МЧС.

По состоянию на 13.00 известно об одном погибшем. Причиной обрушения стал взрыв баллона с газом, который хранился в одном из гаражей.

- В одном из гаражей произошел хлопок баллона. В результате один мужчина погиб. По данному факту организована проверка, на место происшествия выехали следователи и криминалисты, - сообщила "КП" Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Как удалось выяснить "КП", владелец гаража организовал подпольный шиномонтаж. Старенькое оборудование, в том числе компрессор со сжатым воздухом, он купил по объявлению с рук.

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Информация обновляется.