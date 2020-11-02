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Общество

Максим Ликсутов о скидках в метро: 70 тысяч пассажиров уже сэкономили, отказавшись от поездки в час пик

«КП» посмотрела, как начался эксперимент по разгрузке фиолетовой и розовой линий метро
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Столичные власти решили провести восьмимесячный эксперимент «Время ранних», чтобы разгрузить две линии метро

Столичные власти решили провести восьмимесячный эксперимент «Время ранних», чтобы разгрузить две линии метро

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метро в Москве – один из самых точных и скоростных видов транспорта. Линии продолжают строить, желающих пользоваться станциями тоже растет. И есть участки, где в утренний час пик метро работает на пределе: пассажиров огромное количество, приходится пропускать по несколько поездов, чтобы хоть как-то втиснуться в вагон.

- Проблема в том, что многие едут с окраин на работу в центр. Или пересадка на Кольцевой линии. И выходит, что всем в одно и то же время нужно войти в метро, - рассказывает москвичка Татьяна.

Столичные власти решили провести восьмимесячный эксперимент «Время ранних», чтобы разгрузить две линии метро – Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую. Для этого со 2 ноября ввели скидку 50% на проезд с 5.30 до 7.15 и с 8.45 до 9.15.

«КП» отправилась посмотреть, воспользуются ли москвичи скидкой до 22 рублей (для тех, кто едет не в час пик).

Считаем пассажиров и деньги

Для полноты эксперимента приезжаю на станцию «Выхино» - самую загруженную. На часах 6.30, на входе нет очередей, в вагоне всем хватает мест. Пассажиры и сотрудники метро говорят, что час пик еще не начался.

- Сейчас, как будут приезжать электрички из области, людей будет много - платформа будет заполнена. Это где-то в 7.30-8.00, - говорит дежурный по станции «Выхино».

Поезда идут с промежутком 30 секунд, все новые - из серии "Москва" (в июне 2020 года завершилось обновление подвижного состава). Один идет полный, второй - пустой.

- Один идет со станции «Лермонтовский проспект», второй - из Депо. Причем некоторые поезда в сторону центра станцию «Выхино» проезжают без остановки, - говорит дежурный по станции «Выхино».

Пока не все москвичи готовы изменить собственный график после введения скидки на проезд

Пока не все москвичи готовы изменить собственный график после введения скидки на проезд

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На часах 7.20 - людей с каждой минутой становилось больше. Некоторые оставались на платформе.

- Почему не зашли в поезд? - спрашиваю у женщины.

- А следующий будет идти из Депо - там можно будет занять сидячее место, - говорит москвичка Анна Ивановна. - Еще как вариант - доехать до «Лермонтовского проспекта» или до «Котельников» (конечной).

- Вы знаете про время скидок, будете пользоваться?

- Нет. Мне нужно на работу к 9.00, а раньше у нас даже офис закрыт. Смысла выезжать раньше нет.

Еще несколько пассажиров сказали, что попробуют выходить на 15 минут раньше, чтобы сэкономить.

- Это я около 24 поездок делаю, сэкономлю по 20 рублей - 500 рублей в месяц выйдет? Надо подумать, - говорит москвич Игорь.

Заходим в вагон на «Лермонтовском проспекте», люди вошли и на «Выхино». Стоим плотно вплоть до «Китай-города». Стало свободнее, но все равно свободных сидячих мест нет.

- Цель пилотного проекта – снизить количество пассажиров в вагонах в пиковое время на 7%. Но такой результат не будет достигнут в один день – горожанам нужно время, чтобы перестроить свой привычный график, - говорят в Московском метрополитене.

Максим Ликсутов

Максим Ликсутов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изучаю тарифы. По билету «Кошелек» карты «Тройка» спишется 20 рублей вместо 40. А у меня, например, «Единый» на 60 поездок. В таком случае поездку спишут, а компенсацию обещают начислить позже на «Кошелек» (раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта). Максимальная скидка - 22 рубля - будет для тех, кто оплачивает проезд банковской картой.

- В выходные или праздничные дни скидки на проезд не действуют, - говорят в Московском метрополитене. - Не действуют они и на льготные билеты, в том числе на безлимитные проездные.

Глава Дептранса Максим Ликсутов о старте проекта:

- Если загрузка снизится на 7% в самые загруженные часы (утренний час пик), то мы считаем, что эксперимент достиг результата. И тогда мы будем ходатайствовать, чтобы мэр Москвы закрепил эту скидку на постоянной основе.

Проблема в том, что многие едут с окраин на работу в центр. Или пересадка на Кольцевой линии. И выходит, что всем в одно и то же время нужно войти в метро

Проблема в том, что многие едут с окраин на работу в центр. Или пересадка на Кольцевой линии. И выходит, что всем в одно и то же время нужно войти в метро

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Какие результаты в первый день?

- Воспользовались скидкой уже почти 70 тысяч пассажиров (это за период с 5.30 до 7.15). За это время пришло почти 1100-1200 новых пассажиров. Мы будем ежедневно публиковать статистику по использованию скидок на сайте Московского метро и на специальных мониторах на 18 станциях.

- Будут ли скидки в вечерний час пик?

- Ярко выраженной проблемы нет, поэтому скидки только в утренние часы.

- Не повысят ли цены на проезд в час пик?

- Нет. И не планируется.

- Будет ли модернизирована инфраструктура возле станции «Выхино»?

- Надеемся в этом году или в начале 2021 года начать конкурсные процедуры по выбору инвестора по строительству новой инфраструктуры вокруг станции «Выхино». Важно создать удобные пересадки между Казанским направлением МЖД и станцией метро, и пересадку на наземный транспорт, которым пользуются пассажиры из Подмосковья. Главное условие для инвестора - не закрывать станцию.

- Что еще поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию?

- Запуск в 2022-2023 годах проекта МЦД-3 совместно с РЖД. Там тоже будут специальные льготные тарифы.

Важно

- скидку по билету "Единый" нужно записать: приложить карту на желтом терминале в вестибюлях метро, оплатить проезд в указанное время, при выходе записать суммарные накопления на желтом терминале. Возможно, механизм упростят,

- владельцы смартфонов с системой Android смогут это сделать через мобильное приложение «Метро Москвы»,

- скидка предоставляется сразу при оплате по билету «Кошелек» карты «Тройка».

Тарифы на проезд

Тарифы на проезд

Опрос метро

Пока не все москвичи готовы изменить собственный график после введения скидки на проезд:

- 51% не готовы,

- 26% готовы изменить на 15-30 минут,

- 12% готовы изменить на 30-60 минут,

- 11% готовы изменить на 1 час и более.

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