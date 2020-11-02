Максим Ликсутов о скидках в метро: 70 тысяч пассажиров уже сэкономили, отказавшись от поездки в час пик

Столичные власти решили провести восьмимесячный эксперимент «Время ранних», чтобы разгрузить две линии метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метро в Москве – один из самых точных и скоростных видов транспорта. Линии продолжают строить, желающих пользоваться станциями тоже растет. И есть участки, где в утренний час пик метро работает на пределе: пассажиров огромное количество, приходится пропускать по несколько поездов, чтобы хоть как-то втиснуться в вагон.

- Проблема в том, что многие едут с окраин на работу в центр. Или пересадка на Кольцевой линии. И выходит, что всем в одно и то же время нужно войти в метро, - рассказывает москвичка Татьяна.

Столичные власти решили провести восьмимесячный эксперимент «Время ранних», чтобы разгрузить две линии метро – Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую. Для этого со 2 ноября ввели скидку 50% на проезд с 5.30 до 7.15 и с 8.45 до 9.15.

«КП» отправилась посмотреть, воспользуются ли москвичи скидкой до 22 рублей (для тех, кто едет не в час пик).

Считаем пассажиров и деньги

Для полноты эксперимента приезжаю на станцию «Выхино» - самую загруженную. На часах 6.30, на входе нет очередей, в вагоне всем хватает мест. Пассажиры и сотрудники метро говорят, что час пик еще не начался.

- Сейчас, как будут приезжать электрички из области, людей будет много - платформа будет заполнена. Это где-то в 7.30-8.00, - говорит дежурный по станции «Выхино».

Поезда идут с промежутком 30 секунд, все новые - из серии "Москва" (в июне 2020 года завершилось обновление подвижного состава). Один идет полный, второй - пустой.

- Один идет со станции «Лермонтовский проспект», второй - из Депо. Причем некоторые поезда в сторону центра станцию «Выхино» проезжают без остановки, - говорит дежурный по станции «Выхино».

Пока не все москвичи готовы изменить собственный график после введения скидки на проезд Фото: Михаил ФРОЛОВ

На часах 7.20 - людей с каждой минутой становилось больше. Некоторые оставались на платформе.

- Почему не зашли в поезд? - спрашиваю у женщины.

- А следующий будет идти из Депо - там можно будет занять сидячее место, - говорит москвичка Анна Ивановна. - Еще как вариант - доехать до «Лермонтовского проспекта» или до «Котельников» (конечной).

- Вы знаете про время скидок, будете пользоваться?

- Нет. Мне нужно на работу к 9.00, а раньше у нас даже офис закрыт. Смысла выезжать раньше нет.

Еще несколько пассажиров сказали, что попробуют выходить на 15 минут раньше, чтобы сэкономить.

- Это я около 24 поездок делаю, сэкономлю по 20 рублей - 500 рублей в месяц выйдет? Надо подумать, - говорит москвич Игорь.

Заходим в вагон на «Лермонтовском проспекте», люди вошли и на «Выхино». Стоим плотно вплоть до «Китай-города». Стало свободнее, но все равно свободных сидячих мест нет.

- Цель пилотного проекта – снизить количество пассажиров в вагонах в пиковое время на 7%. Но такой результат не будет достигнут в один день – горожанам нужно время, чтобы перестроить свой привычный график, - говорят в Московском метрополитене.

Максим Ликсутов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изучаю тарифы. По билету «Кошелек» карты «Тройка» спишется 20 рублей вместо 40. А у меня, например, «Единый» на 60 поездок. В таком случае поездку спишут, а компенсацию обещают начислить позже на «Кошелек» (раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта). Максимальная скидка - 22 рубля - будет для тех, кто оплачивает проезд банковской картой.

- В выходные или праздничные дни скидки на проезд не действуют, - говорят в Московском метрополитене. - Не действуют они и на льготные билеты, в том числе на безлимитные проездные.

Глава Дептранса Максим Ликсутов о старте проекта:

- Если загрузка снизится на 7% в самые загруженные часы (утренний час пик), то мы считаем, что эксперимент достиг результата. И тогда мы будем ходатайствовать, чтобы мэр Москвы закрепил эту скидку на постоянной основе.

Проблема в том, что многие едут с окраин на работу в центр. Или пересадка на Кольцевой линии. И выходит, что всем в одно и то же время нужно войти в метро Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Какие результаты в первый день?

- Воспользовались скидкой уже почти 70 тысяч пассажиров (это за период с 5.30 до 7.15). За это время пришло почти 1100-1200 новых пассажиров. Мы будем ежедневно публиковать статистику по использованию скидок на сайте Московского метро и на специальных мониторах на 18 станциях.

- Будут ли скидки в вечерний час пик?

- Ярко выраженной проблемы нет, поэтому скидки только в утренние часы.

- Не повысят ли цены на проезд в час пик?

- Нет. И не планируется.

- Будет ли модернизирована инфраструктура возле станции «Выхино»?

- Надеемся в этом году или в начале 2021 года начать конкурсные процедуры по выбору инвестора по строительству новой инфраструктуры вокруг станции «Выхино». Важно создать удобные пересадки между Казанским направлением МЖД и станцией метро, и пересадку на наземный транспорт, которым пользуются пассажиры из Подмосковья. Главное условие для инвестора - не закрывать станцию.

- Что еще поможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию?

- Запуск в 2022-2023 годах проекта МЦД-3 совместно с РЖД. Там тоже будут специальные льготные тарифы.

Важно

- скидку по билету "Единый" нужно записать: приложить карту на желтом терминале в вестибюлях метро, оплатить проезд в указанное время, при выходе записать суммарные накопления на желтом терминале. Возможно, механизм упростят,

- владельцы смартфонов с системой Android смогут это сделать через мобильное приложение «Метро Москвы»,

- скидка предоставляется сразу при оплате по билету «Кошелек» карты «Тройка».

Тарифы на проезд

Опрос метро

Пока не все москвичи готовы изменить собственный график после введения скидки на проезд:

- 51% не готовы,

- 26% готовы изменить на 15-30 минут,

- 12% готовы изменить на 30-60 минут,

- 11% готовы изменить на 1 час и более.