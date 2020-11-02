"Колбасного короля" Вячеслава Маругова застрелили из арбалета

В настоящее время полиция разыскивает неизвестных преступников, которые убили «колбасного короля» Вячеслава Маругова

Криминальная история произошла в деревне Аносино под Истрой, где находится коттедж крупного бизнесмена-миллионера Вячеслава Маругова, владельца ООО "Мясная империя". Накануне вечером Вячеслав вместе с сожительницей отдыхали в своей бане, где их застали врасплох двое неизвестных в масках. Вооруженные арбалетом и ружьем преступники связали миллионера и его подругу и стали угрожать им оружием.

«Преступники застрелили Вячеслава Маругова из арбалета. Его сожительнице удалось развязать веревки и выбежать из бани, что спасло ей жизнь. Женщина добежала до соседнего участка и попросила соседей вызвать полицию» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сразу после убийства неизвестные скрылись на автомобиле. В настоящее время полиция разыскивает неизвестных преступников, которые убили «колбасного короля» Вячеслава Маругова.