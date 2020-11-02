«Вот вам настоящие герои!»: в Москве двое школьников спасли мужчину с инсультом, который упал на рельсы метро

Ребят, которые рискуя своими жизнями, бросились на помощь к абсолютно незнакомому человеку. Фото: Елена Назаркина

Историю спасения москвича в метро иначе как чудом и назовешь. Все произошло на станции "Хорошевская" вечером в субботу, 31 октября. Очевидцем стала 45-летняя москвичка Елена Назаркина.

- Я в тот вечер ехала в гости к подруге. Вышла к поезду и вспомнила, что она советовала мне войти с хвоста состава. Людей было совсем немного и я побрела вглубь станции. Тут слышу крик: «помогите». Обернулась и увидела мужчину, который упал прямо на рельсы. Ровно через секунду появился поезд. Ну все думаю, быть беде. Я стала кричать: «мужчина, ложитесь вниз», думала, что поезд над ним проедет. Но он не слушал меня и карабкался вверх к перрону. Было понятно, что с ним что-то не так: он слабый был, едва двигался. И тут появились они: двое мальчишек, которые мне, взрослой растерявшейся тетке, дали фору. Они бросились к нему на помощь, схватили за обе руки и просто вытянули на перрон. Все это прямо перед носом поезда, машинист которого как мог тормозил, - рассказал Елена.

По словам Елены, еще секунда и поезд сбил бы не только мужчину, но ребята, которые рискуя своими жизнями, бросились на помощь к абсолютно незнакомому человеку.

- Мальчишки доволокли его до лавки. Я как могла помогала, но толка от меня не было, мужчина был высоким, грузным. Он постоянно повторял только одну фразу: «я после инсульта, я после инсульта...», - рассказала Елена. – Абсолютно беспомощный он сидел на лавке в одном ботике, а мы с ребятами пытались его успокоить.

Через несколько минут на станции появились дежурные сотрудники метрополитена и полицейские.

Мальчишки бросились на помощь, не испугавшись поезда, машинист которого отчаянно жал на тормоз. Фото: Елена Назаркина

- От скорой он отказался, сказал, что просто плохо почувствовал себя после инсульта, который перенес несколько недель назад. Ботинок его ловко достал полицейский. Но мужчина, на вид ему лет 60-65, был готов и босой идти домой. После такого шока это и понятно, - рассказала Лена.

В какой-то момент женщина достала из кармана мобильный телефон и сделала несколько фото. На них тот самый спасенный мужчина и двое мальчишек-героев.

- Они так быстро уехали, что ни я, ни полицейские даже имен их спросить не успели. Думаю, им лет 15 не больше. Вот такая у нас молодежь, остается только гордиться, - рассказала москвичка.

Смелых школьников сейчас ищет и полиция, и метрополитен. Хотят сказать спасибо, а глядишь и наградить за отвагу. «Комсомолка» тоже просит откликнуться юных героев.