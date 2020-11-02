За выезд на выделенку без «молоточков» в Москве начнут штрафовать с 7 ноября

Долгое время, автомобилистов, по привычке выезжавших на улицы с новыми правилами движения, не штрафовали. Но уже очень скоро лафа закончится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Без «молоточков» аж 82 улицы в центре и на окраине Москвы остались еще в сентябре. Тогда же власти города заговорили и необходимости перевода полос общественного транспорта в ежедневный и круглосуточный режим работы. Напомним, знак «молоточки» разрешал выезд на выделенки в выходные дни и ночные часы. Долгое время, автомобилистов, по привычке выезжавших на улицы с новыми правилами движения, не штрафовали. Но уже очень скоро лафа закончится.

- С 7 ноября проезд по всем выделенкам Москвы будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (пожарные, полиция, скорая), автомобилей коммунальных служб и велосипедов вне зависимости от дня недели, – сообщили «КП» в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

С этого же дня автомобилистам-нарушителям начнут выписывать штрафы. Напомним, за это нарушение предусмотрено– 3000 рублей. В столичном Дептрансе просят москвичей быть внимательными.

Напомним, без «молоточков» выделенки остались не просто так. По задумке, это должно ускорить работу общественного транспорта. А значит и пассажиры будут тратить меньше времени на ожидание автобусов на остановках.

- Сейчас в среднем за сутки по выходным дням по выделенным полосам передвигается более 700 тысяч пассажиров наземного транспорта, и более 250 тысяч пассажиров такси. До пандемии коронавируса эти цифры составляли 1,8 млн и 630 тысяч соответственно, - добавили в Дептрансе.

Кроме того, единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов.