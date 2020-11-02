"Храни вас Господь!": вежливые бандиты ограбили и избили семью бывшего офицера ФСБ

Криминальный боевик развернулся в одном из коттеджных поселков Одинцовского городского округа несколько дней назад. В частном доме на окраине поселка вот уже долгие годы проживают 67-летний офицер запаса ФСБ Сергей В.* вместе с женой 69-летней Светланой В.*. Тем вечером женщина, как обычно, открыла дверь дома, чтобы выпустить кота погулять и не стала ее закрывать, ведь садовое товарищество маленькое и все друг друга знают, да и чужих тут не бывает. Так думала Светлана ровно до того момента, пока не услышала за спиной незнакомый мужской голос. Обернувшись, пенсионерка увидела пятерых мужчин в черных костюмах и с черными медицинскими масками на лицах. В руках у незваных гостей были пистолеты.

Трое бандитов сразу направились наверх на второй этаж, где отдыхал и готовился ко сну хозяин дома Сергей. Женщина только успела крикнуть вслед преступникам, чтобы не трогали ее мужа, ведь недавно у него была операция на сердце, и оно может не выдержать. На удивление, грабители послушали пенсионерку и достаточно аккуратно и бережно связали мужчину по рукам и ногам, оставив лежать на кровати.

Усадив Светлану в кресло, один из бандитов заявил, что они пришли за деньгами. Грабитель с уверенностью указал, что пожилая пара хранит дома 15 млн рублей, и что без этих денег преступники не уйдут. Пенсионерка оказалась не из робкого десятка и уверенно ответила преступникам, что никаких миллионов у них и в помине не было, а все что есть - лежит вокруг.

- Грабители не поверили в слова пострадавшей Светланы В.*, связали женщину, а сами стали обыскивать каждый угол дома. Всего было похищено 252 тысячи рублей и 2000 евро. Также преступники унесли все найденные в доме золотые украшения. Общий ущерб от действий грабителей устанавливается, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Когда грабители забрали все ценное и уже собирались уходить, один из них заметил на шее женщины золотую цепочку. Преступник сорвал цепь и заметил на ней православный крестик. Мужчина снял крест с цепочки и положил его рядом со связанной Светланой, сказав на прощание "Храни вас Господь!". После этого один из грабителей с силой ударил женщину кулаком в висок, от чего Светлана потеряла сознание.

Придя в себя, пенсионерка нашла в себе силы выпутаться из сковывающего руки скотча, освободить связанного мужа и обратиться за помощью в полицию. В больнице у пожилой женщины диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей височной области головы. К счастью, сейчас здоровью пенсионерки и ее мужа уже ничего не угрожает, и они оправляются от полученного стресса.

Оперативники возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ - Грабеж. Банду налетчиков, избивших и ограбивших пенсионеров, разыскивают.