Торговой сети «Слата» исполняется 18 лет

Фото: ООО Маяк

В 2002 году в Иркутске открылась первая «Слата», а сегодня, спустя 18 лет, в торговую сеть с одноименным названием входит 81 супермаркет. Магазины расположены не только в областном центре, но и в Шелехове, Ангарске, Братске, Саянске. В день их посещает более 100 000 покупателей.

- Восемнадцатилетие сети мы отмечаем в непростой для всех год, но стараемся сделать покупки в наших магазинах безопасными, приятными и интересными. Поэтому в ноябре к уже всеми любимой акции «Витаминные друзья» добавляются розыгрыши, online-игры и акция добрых дел, - рассказал председатель совета директоров группы компаний «Слата» Вячеслав Заяц.

Со 2 ноября «Слата» запускает online-квест, в рамках которого участникам нужно решить ряд задач. Для этого необходимо скачать приложение «МояСлата», перейти на страницу квеста и выполнить 18 заданий. Всех, кто дойдет до финала, ждет розыгрыш призов, среди которых мобильный телефон Apple iPhone 11Pro, игровая приставка PlayStation 4 Pro , беспроводные наушники Apple AirPods Pro. Акция действует до 22 ноября.

Также, совершая покупки в «Слате» с 9 ноября по 20 декабря, можно стать обладателем автомобиля, смартфона, телевизора, ноутбука, холодильника, стиральной машины, робота-пылесоса и другой техники. Нужно просто заполнить чек на сумму от 300 рублей и оставить его в магазине, в специальном ящике.

Фото: ООО Маяк

Плюс ко всему в ноябре «Слата» при поддержке Иркутского областного отделения Российского детского фонда запускает благотворительную акцию «Елка добра». Она призвана помочь воспитанникам детских домов поверить в предновогодние чудеса. С 19 ноября по 20 декабря 2020 года в 50 супермаркетах будут установлены новогодние елки, украшенные открытками с пожеланиями Деду Морозу от воспитанников детдомов региона.

Взяв с елки любую открытку, вы можете купить подарок и передать его в «Слату», тем самым стать настоящим новогодним волшебником - помочь ребенку, лишенному родительской любви, поверить в то, что мечты сбываются.

Все подробности о проведении акций - на сайте www.slata.ru