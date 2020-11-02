Система регистрации посетителей в Макдональдс в Москве: когда введут и для чего она необходима

Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 ресторанов в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве уже две недели работает система чекинов для входа в ночные клубы. Хотите развлекаться, танцевать, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, тогда сканируйте при входе QR-код или отправляйте СМС на короткий номер 7377. Зачем это нужно? Если у одного из посетителей будет выявлен коронавирус, то присутствовавшие в заведении в одно время с заболевшим получат оповещения о том, что они оказались в зоне риска.

Регистрироваться также нужно в кафе и ресторанах, которые работают круглосуточно, а теперь и заведениях, которые самостоятельно приняли решение ввести систему чекинов в дневное время работы. Присоединилась к системе регистрации посетителей и компания «Макдональдс».

- Система чекинов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 ресторанов в Москве, в том числе на территории торговых центров, - рассказали «КП» в пресс-службе «Макдональдс».

В компании считают, что данная программа позволит снизить темпы распространения коронавируса, а также даст возможность продолжать работу не только предприятиям общественного питания в столице, но и бизнесу в целом.

- Достаточно отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате. Другая информация о посетителе не требуется, - уточнили в «Макдональдс».

Как известно, поесть в «Макдональдсе» любят дети, а как быть с их регистрацией? В компании говорят, что личные данные не нужны. Для чекина надо указать только номер телефона, он необходим для оповещения в случае возможного контакта с заболевшим коронавирусом.

Ранее крупные представители ресторанного бизнеса Москвы поддержали внедрение системы QR-кодов. Владельцы кафе и ресторанов считают, что это позволит избежать закрытия заведений и при этом поможет предотвратить распространение коронавируса.

- Мы поддерживаем эту инициативу с точки зрения бизнеса. Нам сейчас и так несладко, потому что падает посещаемость, выручка падает. Это вопрос, чтобы наш бизнес просто сейчас сохранить до лучших времен, - сказал ресторатор, основатель HURMA Management Group Дмитрий Левицкий.

Основательница семейного кафе «АндерСон» Анастасия Татулова считает, что система QR-кодов должна быть во всех кафе и ресторанах города, только без штрафов и санкций.

- Денег на них нет уже давно. Я считаю при внедрении таких программ надо проводить разъяснение, что победим мы только совместно объединившись и соблюдая меры предосторожности, - сказала Анастасия Татулова.

Ресторатор Аркадий Новиков говорит, что пока гости не очень активно реагируют на регистрацию в ресторанах.

- Если будет приказ о том, что нужно регистрировать кафе и рестораны, которые работают днем, то мы обязательно будем это делать. Это важно для москвичей и для работников ресторанов, чтобы было меньше заболевших, - сказал Аркадий Новиков.

В ресторанах Владимира Перельмана восприняли чекины, как положительную идею, зная, какие потери во время изоляции понесли заведения.

- Как альтернатива закрытию, я однозначно поддерживаю эту систему. Логично распространить QR-код на заведения, которые работают днем. Все достаточно просто технологически, удобно,- говорит Илья Тютенков, основатель и совладелец ресторанов «Уголек», Pinch и Uilliam's и «Северяне».

Есть мнение

Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров:

- Пока нет постановления от города, что в ресторанах и кафе в дневное время обязательно проходить регистрацию. Сейчас мы видим, что в обязательном порядке к системе присоединились заведения, которые работают круглосуточно. И есть пример того, как владельцы ресторанов и кафе сами решают и присоединяются к системе чекинов. Видел, что уже в системе кафе «Бобры и утки» на Чистых прудах, «Китайский Летчик Джао Да», еще несколько заведений в «Москва-Сити».

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