Прежде чем начинать ликвидацию возгорания, пожарные должны быть уверены, что больше сильных взрывов не будет. Фото: МЧС

Днем 2 октября в районе Южное Чертаново на юге Москвы заметили столб дыма, который поднимался с территории небольшой промзоны. Расположена она неподалеку от станции МЦД «Красный строитель». Очевидцы начали снимать серый след в небе, а вскоре в кадре появились и языки пламени.

Момент взрыва склада с газовыми баллонами. Фото: Александр РЕВЯКИН

— Все случилось за новостройками на Варшавском шоссе, 141. Там стоят несколько «коробок»-складов, куда постоянно приезжает спецтехника. Здания огорожены забором. Мы увидели пожар, а затем и взрыв: мощный выброс огня в небо, оглушительный звук, — поделились с корреспондентом kp.ru местные жители.

На юге Москвы взорвался склад с газовыми баллонами. Фото: Михаил Парфене

На место уже примчались первые пожарные расчеты. Однако приступить к тушению строений пока не могут.

По словам местных, на этих складах частники хранили краску, газовые баллоны и другие атрибуты строительства. Вокруг расположены несколько хозяйственных построек, на которые перекинулось пламя. По соседству расположен большое складское-офисное помещение.

— Возгорание случилось на улице Газопровод, 4а. Там складское помещение. В нем, предположительно, находятся газовые баллоны. Что именно горит — сказать пока не можем. Информации о пострадавших не поступало. С жилыми домами рядом все в порядке, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Фото: Михаил Парфене

Прежде чем начинать ликвидацию возгорания, пожарные должны быть уверены, что больше сильных взрывов не будет. Иначе это угроза жизни сотрудников. После тушения будет собрана комиссия, по установлению причин инцидента.

Через 30 минут после начала пожара в МЧС объявили локализацию пожара на площади в 300 квадратных метров. Огонь практически полностью уничтожил два склада. Пожарные только приступили к тушению, как прогремел еще один взрыв. Из-за этого огонь может вновь начать распространяться, а значит говорить о локализации пока рано.

- В 16:00 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет, — позже уточнили в пресс-службе МЧС.

Очевидцы также рассказали «КП», что возгорание повредило несколько легковых машин, которые находились на территории складского комплекса. У одних серьезно выгорел кузов, у других повреждены лобовые стекла и лакокрасочное покрытие.