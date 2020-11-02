Мастики и грунтовки «Газпром нефти» появятся в «Леруа Мерлен»

Мастика составит основу поставок. Фото пресс-службы «Газпром нефти»

Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть-Битумные материалы» — заключил соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве с крупнейшей торговой сетью по торговле материалами для ремонта «Леруа Мерлен Восток». Подписи под документом поставили генеральный директор «Газпромнефть-Битумные материалы» Дмитрий Орлов и заместитель генерального директора «Леруа Мерлен» Эрван Гийом Мари Дюпюи.

«Ассортимент продукции «Газпром нефти» насчитывает свыше 200 видов высокотехнологичных битумопроизводных, многие из которых активно используются в многоэтажном строительстве и в проектах развития жилищно-коммунального хозяйства, - пояснил генеральный директор компании «Газпромнефть — Битумные материалы» Дмитрий Орлов. - Партнерство с крупнейшей сетью строительных магазинов и выход на новый для битумного бизнеса розничный рынок позволит расширить географию продаж за счет увеличения области применения нашей продукции среди физических лиц».

В ближайшее время в строительных гипермаркетах «Леруа Мерлен» в Москве, Московской области и других регионах России начнется продажа гидроизоляционных материалов «Газпром нефти». Основой поставок станут мастики и праймеры (грунтовки) собственной торговой марки «Брит», применяемые в загородном малоэтажном строительстве. Первые партии продукции уже представлены в специализированных магазинах для профессионального строительства «МаксиПРО» компании «Леруа Мерлен».

«Леруа Мерлен всегда стремится предоставить самый широкий выбор товаров и услуг для своих клиентов, - сообщил Эрван Гийом Мари Дюпюи, заместитель генерального директора «Леруа Мерлен». - Партнерство с «Газпром нефтью» дает возможность обновить и расширить наш ассортимент строительных материалов на основе битума. Сотрудничество с одной из крупнейших нефтяных компаний России предоставит нашим покупателям доступ к продуктам, которые уже успешно применяются, в том числе, и в масштабных инфраструктурных проектах».

Обратим внимание, что «Газпромнефть — Битумные материалы» на сегодня занимает лидирующие позиции на битумном рынке России. Входит в ТОП-10 крупнейших производителей битумов в мире. География поставок битума и битумопроизводных «Газпром нефти» сегодня охватывает все регионы России. Битумные материалы компании применяются в дорожном строительстве 59 стран мира.