В Москве уличные парковки станут бесплатными в День народного единства

Жителям и гостям столицы разрешат ставить машины даже на самые дорогие места Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столица будет отдыхать 4 ноября по случаю празднования Дня народного единства. В связи с этим городские власти решили отменить плату за парковку в праздничный день.

- Стандартные тарифы будут действовать только для парковок со шлагбаумом. А все уличные парковки, в том числе и те, на которых действует тариф 380 рублей, будут бесплатными, - рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В городе работает специальное мобильное приложение «Парковки Москвы», где можно следить за расходами, штрафами и исправлять ошибки, а также оплачивать парковку. По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно позвонить в контакт-центр по номеру 8 (495) 539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов).

Кстати

МЦК будет работать в режиме выходного дня

В столичном Дептрансе сообщили, что 4 ноября у «Ласточек» будет выходной. Поезда будут следовать по МЦК в режиме выходного дня.

- Электропоезда с 12.30 до 18.00 будут ходить каждые четыре минуты, в остальные часы – каждые 8 минут, - сообщили в ведомстве.