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Подмосковный СК помог обманутым дольщикам из пяти жилых комплексов

Ведутся проверки в отношении чиновников, отвечавших за контроль хода строительных работ
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Александр Стариков провел по видеосвязи личный прием граждан, которые стали обманутыми дольщиками

Александр Стариков провел по видеосвязи личный прием граждан, которые стали обманутыми дольщиками

Во вторник, 2 ноября, руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков провел по видеосвязи личный прием граждан, которые стали обманутыми дольщиками. Все они в разное время приобрели квартиры в пяти Подмосковных жилых комплексах: «Томилино», «Новорижский», «Опалиха Парк», «Пятницкий квартал», «Единый стандарт» и «Лайково». Сроки сдачи объектов давно испекли, но новоселье люди до сих пор отметить не могут.

- Граждане уже не первый год не могут получить ключи от долгожданных квартир, в которые вложили собственные сбережения, - рассказал kp.ru Александр Стариков, руководитель ГСУ СК РФ по Московской области. -Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по всем вышеуказанным проблемным объектам и фактам возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками местных администраций уже проводятся проверки.

По словам самих дольщиков, только после вмешательства Подмосковного Следственного комитета дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки.

- По результатам приема намечен план конкретных действий. Несмотря на то, что далеко не все вопросы в сфере долевого строительства входят в компетенцию органов СК, сотрудники ведомства во взаимодействии с коллегами из прокуратуры и иных контролирующих органов будут и дальше продолжать работу в решении проблем обманутых дольщиков, - сообщила kp.ru Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

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