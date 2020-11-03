Бюджет Москвы-2021: Вакцинация от коронавируса, повышение зарплат и социальная помощь

Пандемия серьёзно повлияла на главный финансовый документ города. В нем выделят дополнительные суммы на борьбу с коронавирусом, поддержку жителей и бизнеса.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Сегодня, 3 ноября, на заседании президиума правительства Москвы одобрили проект бюджета столицы на 2021 год и на перспективу до 2023 года включительно.
Пандемия серьёзно повлияла на главный финансовый документ города. В нем выделят дополнительные суммы на борьбу с коронавирусом, поддержку жителей и бизнеса. Хотя, как и в прежние годы, московский бюджет остается социальным. Это более 56% всех расходов или порядка 1,8 триллиона рублей. Сумму на социалку увеличили более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом-2020.
Одной из самых важных программ будущего года в Москве ожидаемо станет "Развитие здравоохранения". Траты на медицину вырастут в итоге на 12 процентов по сравнению с прошлыми годами. А расходы на социальную поддержку горожан - на 5%.
Сегодня же мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2021 - 2023 годы. В ближайшие недели депутаты планируют обсудить и после внесения поправок утвердить документ.
ВСЕМ ПРИВИВКА
В бюджете Москвы-2021 на массовую вакцинацию горожан от коронавируса выделят 10 миллиардов рублей. При этом сохраняются программы профилактических прививок от пневмококковой и менингоккоковой инфекций, дифтерии, коклюша, вируса папилломы человека и других инфекций.
ЗАРПЛАТЫ ПОВЫСЯТСЯ
До 2023 года в столичной мэрии прогнозируют рост реальной зарплаты москвичей на 2,3 - 3,5% ежегодно.
В будущем году на 3,7%, то есть выше уровня инфляции, повысятся оклады у столичных бюджетников - педагогов, врачей и медсестёр, социальных и научных работников.
"Благодаря росту деловой активности уровень официально зарегистрированной безработицы, выросший до 3% в текущем году, уже в 2021 году снизится до естественного для Москвы уровня 0,4-0,5% экономически активного населения, - сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы. - Инфляция ожидается на уровне 3,3 - 3,5% в год".
КОНКРЕТНО
В 2021 году бюджет Москвы будет таким:
- доходы - 2 трлн. 642,74 млрд. рублей (сейчас - около 2,7 трлн. рублей);
- расходы - 3 трлн. 152,75 млрд. рублей (сейчас - более 3,1 трлн. рублей);
- дефицит - 510 млрд. рублей (сейчас - около 600 млрд. рублей).
При этом в 2021 году основные расходы планируются такие:
- на медицину - 447,1 млрд. рублей;
- на транспорт - 641,3 млрд. рублей;
- на социальную поддержку (в том числе пенсии, пособия, помощь льготникам) - 569 млрд. рублей;
- на образование - 426,4 млрд. рублей;
- на развитие цифровой среды и инноваций - 116,9 млрд. рублей;
- на программу "Жилище" - 236,7 млрд. рублей.