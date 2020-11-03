Реконструкция поликлиник в Москве: В начале 2021 года откроют 11 обновлённых зданий

До конца ноября 2020 года специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы реконструируют 9 поликлиник. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В столице продолжается обновление районных поликлиник. Устаревшие здания полностью переделывают по новым стандартам. По всей Москве в ближайшие годы приведут в порядок 135 таких медицинских учреждений. При этом построят более 30 новых поликлиник в тех районах, где их очень не хватает.

Масштабную реконструкцию уже провели и в детской городской поликлинике № 125 (филиал № 2) в Лианозове на Новгородской улице.

"В начале 2021 года в городе откроются 11 реконструированных поликлиник, - сообщил сегодня, 3 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра обновлённого здания детской поликлиники в Лианозове. - По сути, эти здания были перестроены от фундамента до крыши. В них устанавливается современное оборудование и создается комфортная среда для пациентов и врачей. Уверен, москвичам понравятся их новые поликлиники. Поэтому мы будем продолжать программу ремонта и в последующие годы".

ЧТО СДЕЛАЛИ

В 3-этажном здании детской городской поликлиники № 125 (филиал № 2) в Лианозове, построенном в 1981 году, во время реконструкции:

- обновили электро- и водоснабжение, отопление, вентиляцию;

- поставили 67 кондиционеров;

- заменили 139 дверных и 123 оконных блоков, а также 1 лифт;

- закупили 929 единиц современного медицинского оборудования, в том числе 2 аппарата УЗИ.

Здание рассчитано на 320 посещений в смену. Первых пациентов обновлённая поликлиника примет в начале 2021 года.

КСТАТИ

По новому стандарту поликлиник в столице реконструированные здания станут удобнее для врачей и пациентов. Например:

- кабинеты врачей разместят так, чтобы в коридорах не собирались очереди и ожидание приема стало комфортным;

- для детей с симптомами инфекции откроют отдельный вход через фильтр-бокс;

- для молодых мам появятся кабинеты для обучения уходу за новорожденными и кормления грудничков;

- для пациентов появятся комфортные зоны с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами;

- для врачей и медсестёр откроют комнаты отдыха, где можно будет перекусить и пообщаться друг с другом.

ПЛАНЫ

До конца ноября 2020 года специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы реконструируют 9 поликлиник.

В начале 2021 года планируют завершить обновление ещё 26 городских поликлиник.

На всех площадках работают порядка 11,9 тысячи рабочих и более 550 единиц техники.