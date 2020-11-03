Пришел в полицию с двумя гранатами: В московском УВД задержан мужчина со страйкбольной взрывчаткой

Работа страйкбольной гранаты: после "взрыва" в воздух летят пластиковые шарики. Фото: Youtube

Днем 3 ноября к зданию УВД по Северо-Западному округу Москвы на улице Маршала Рыбалко пришел посетитель. Когда на входе запищал металлодетектор, визитер достал из сумки пару гранат. Кажется, он и сам не сразу понял, что принес в отдел. На место вызвали инженерно-саперную бригаду.

Сейчас опасный визитер пытается объяснить в райотделе Щукино, что им двигало. Уголовного дела пока нет. Предстоит выслушать показания москвича, посмотреть записи с камер в дежурной части — как он себя вел на пороге УВД. Если потребуется, гостя проверят на вменяемость.

— Предварительный осмотр предметов, с которыми пришел мужчина, показал, что это не боевые гранаты. Такие используют при игре в страйкбол. Внутри петарда, а вместо поражающих элементов металлические шарики или сухой горох, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

— В 11:55 на КПП УВД по СЗАО сотрудником полиции был задержан мужчина с двумя предметами, внешне схожими с боеприпасами, который пытался пройти на территорию управления внутренних дел. В ходе проверки было установлено, что изъятые предметы являются гранатами для игры в страйкбол. Со слов гражданина, он забыл оставить их дома перед визитом в подразделение органов внутренних дел, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Другое громкое уголовное дело сейчас обсуждают в столичном регионе. Задержан предполагаемый убийца «мясного короля» Владимира Маругова. Предпринимателя застрелили из арбалета в собственном доме. Сейчас силовики копают под женщин из окружения бизнесмена. Не исключено, что навести киллера могла бывшая жена и нынешняя сожительница.

В это время в Татарстане арестовали отчима 16-летнего подростка, который собирался поджечь отдел полиции. Когда парня попытались остановить сотрудники МВД, он достал нож и ранил одного из людей в форме. Второй силовик сделал предупредительный выстрел, а затем открыл огонь на поражение. Следствие не исключает, что на безрассудный поступок школьника толкнул родитель.