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«Били собачьим поводком и резиновым тапком»: многодетные родители издевались над сыном и дочкой

Четверых детей забрали из семьи, а против истязателей возбудили уголовное дело
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Против многодетной пары возбудили уголовное дело по тяжкой статье «Истязания несовершеннолетних».

Против многодетной пары возбудили уголовное дело по тяжкой статье «Истязания несовершеннолетних».

Уже больше недели четырёхлетний Дима* находится в одной из детских больниц Москвы. Сюда он попал с множеством травм: на спине мальчика были следы от ударов, словно ребенка на пытках стегали розгами. Скорую малышу вызвала мама. Видимо, в тот момент у 37-летней Ольги* проснулась совесть. Она честно призналась, что сына собачьим поводком избил ее муж, а позже выяснилось, что до рукоприкладства доходила и мамаша.

В многодетной семье воспитывались четверо детей. Ольга со своим нынешним мужем познакомилась три года назад. На тот момент у женщины уже было трое детей. Позже в 2018-м у пары родился общий ребенок. Он оказался единственным, кого не били родители.

- Все четверо детей изъяты из семьи. Четырёхлетний мальчик и его шестилетняя сестра находятся в больнице. У обоих зафиксированы следы от побоев, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Малышей в присутствии психологов уже опросили следователи. Дети в жутких подробностях рассказали о том, как их воспитывали мама и папа.

- Отчим чаще всего использовал для наказания детей собачий поводок и резиновый тапок. Помимо физического насилия, детей закрывали в туалете, где они могли часами сидеть в полной темноте, - добавил источник в следствии.

Против многодетной пары возбудили уголовное дело по тяжкой статье «Истязания несовершеннолетних». Им грозит до семи лет лишения свободы. Тем временем идет проверка и в отношении органов опеки, которые должны были навещать многодетную семью.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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