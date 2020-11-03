В Москве четыре столичных лебедя получили новую жилплощадь

Комфортабельное жилье с видом на Пенягинский пруд досталось пернатым совершенно бесплатно Фото: Shutterstock

Во вторник, 3 ноября, Мосгорпарк осчастливил сразу четырех белых лебедей, предоставив им, как военным, новое комфортабельное жилье. Просторное. С видом на Пенягинский пруд и купола Храма в честь Всемилостивого Спаса в Митино. В наличии - деревянные плоты с домиками, песчаный берег, лодочная станция, тенистые аллеи, родник и даже аттракционы. К тому же совсем рядом метро - станция «Волоколамская».

Как пояснили в Мосгорпарке, лебеди появились на свет в Капотне - в пруду столичного нефтеперерабатывающего завода. Это тоже райское местечко со сложившейся экосистемой, однако там этих птиц и так уже достаточно. Шестое поколение живет по счету. И потомство обычно распределяют по другим водоемам. На этот раз выбор пал на ландшафтный парк «Митино» и местный пруд.

- Сначала лебедей отправят в биоплато сквера по Олонецкому проезду, где они проведут зиму, - сообщили kp.ru в управе Капотни. - А весной всех птиц выпустят в Пенягинский пруд. Для лебедей это очень благоприятная среда обитания, ведь его акватория богата природным кормом: ряской, кувшинками, насекомыми.

Пользователи соцсетей обожают такие новости. И, как всегда, активно делятся своими познаниями в этой области. Например, пишут, что этих птиц лучше не обижать, потому как у них фотографическая память. Лебедь запоминает обидчика и во время следующей встречи начинает мстить. Также в интернете разоблачают верность этих созданий, воспетую во многих песнях и стихах.

- На самом деле, - пишут знатоки-комментаторы, - они, потеряв партнера, крайне редко остаются без пары. Это всё байки. А самцы так вообще гуляют при живой жене.

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