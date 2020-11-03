Исследование: В Москве провайдеры увеличили скорость домашнего интернета почти на 50%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МОСКВА СТАЛА ЕЩЁ БЫСТРЕЙ

Работать, смотреть фильмы и общаться с друзьями, не выходя из дома, стало еще удобнее. В Москве провайдеры увеличили скорость домашнего интернета. По сравнению с прошлым годом, скорость увеличилась примерно на 50%.

Такие перемены очень вовремя. Пандемия коронавируса не закончилась, и многие жители Москвы продолжают работать удаленно. Школьников перевели на дистанционное обучение. Поэтому и взрослые, и дети, большую часть времени теперь проводят онлайн. Из-за высокого риска подхватить вирус, бабушкам и дедушкам сейчас не советуют без особой надобности выходить из дома. Как себя развлекать, когда все домашние дела переделаны – смотреть любимые фильмы, сериалы и передачи.

Когда похолодает, еще больше москвичей будет поводить основную часть своего времени дома. Поэтому домашний интернет должен быть шустрым, чтобы все члены семьи чувствовали себя комфортно, пользуясь различными цифровыми сервисами и просматривая контент в высоком качестве.

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГА

По данным исследования, проведенного TelecomDaily, самая высокая скорость среди интернет-провайдеров у МГТС, входящего в группу компаний МТС. Средняя скорость сейчас зафиксирована на уровне 111 Мбит/сек на загрузку и 122 Мбит/сек в обратном канале. Кстати, такое же исследование проводилось и в прошлом году. МГТС тогда также занял первое место в рейтинге. Для сравнения в 2019 году средняя скорость у провайдера была равна 76,5 и 68 Мбит/сек соответственно.

Лидер среди провайдеров отметил, что в Москве трафик в сети МТС ежегодно увеличивался на 20%, но в этом году рост был значительнее.

- За последние девять месяцев трафик вырос на 30%, а у некоторых абонентов на 100% и больше, - уточнил представитель оператора Алексей Меркутов. - Аналитики компании прогнозируют дальнейший рост объемов передачи данных, так как более 80% клиентов пользуются тарифами от 200 Мбит/с и подключают все больше устройств и гаджетов к домашней WiFi-сети.

Второе место в рейтинге в этом году занял интернет-провайдер «2Ком». Он предоставляет скорость на уровне 102 Мбит/сек к абоненту и 109 Мбит/сек от абонента. На третьем месте «Ростелеком» со средней скоростью 77 Мбит/сек к абоненту и 88 Мбит/сек – в обратном канале.

ИССЛЕДОВАНИЕ БЫЛО ОТКРЫТЫМ

Исследование проводилось в октябре, в нем участвовало большинство московских сетей. Скорость эксперты измеряли в приложение «Мегабитус». Замеры проводились открыто.

- Это первое публичное исследование в сетях проводного доступа: тысячи пользователей делились своими данными в приложении, в результате чего были измерены скорости у десятков провайдеров московского региона, - сообщили в TelecomDaily.