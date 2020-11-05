Натуральный состав по доступной цене: в Яндекс.Лавке появились фирменные молочные продукты и сыры

Собственная торговая марка Яндекс.Лавки начиналась с яиц, минеральной воды и мороженого, а теперь в разделе «Из Лавки» масштабное пополнение — молочные продукты и сыры. Мы решили узнать, в чем особенность новых продуктов, поэтому изучили их ассортимент и состав.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ПРОДУКТЫ

За время пандемии онлайн заказ продуктов и еды прочно вошел в жизнь многих людей. Мы стали больше беречь свое время, и теперь вместо того, чтобы выйти из дома за молоком, предпочтем оформить быструю доставку в пару кликов. Согласно статистике молочка является одним из самых популярных товаров в потребительской корзине. Исследование Лавки также подтверждает это - в 43% заказов есть молочка т.е. почти каждый второй пользователь выбирает эту категорию товаров.

В тех категориях, где сейчас есть товары собственной торговой марки сервиса, на них уже приходится 80% продаж. Поэтому компания надеется, что пользователи будут доверять новым продуктам «Из Лавки».

КАК ГОТОВИЛИСЬ К ЗАПУСКУ

Перед запуском эксперты сервиса провели сотни дегустаций и изучили вкусы покупателей. Выяснилось, что при выборе молочных продуктов покупатели первым делом смотрят на состав. Продукт должен быть натуральным — этот критерий стал главным при выборе партнеров. Чтобы качество и вкус продукции были на высшем уровне, поставщиком молока и кефира выбрали крупнейшего производителя фермерского молока в России.

Стоит отметить, что в Лавке тщательно продумали все детали: начиная от самого продукта и заканчивая экологичной упаковкой и дизайном. Упаковку из под молока и кефира можно безопасно утилизировать и отправить на переработку, а если пользователь не знает, как это сделать – достаточно отсканировать QR-код с упаковки и найти инструкцию.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ «ЯНДЕКС.ЛАВКА»

Молоко «Из Лавки» 3,2% и 2,5%. Проходит только пастеризацию, сохраняет естественный вкус, полезные микроэлементы и хранится до 18 дней. Многие считают, что лучше покупать молоко, которое живет 3-5 дней, но на самом деле каждую бутылку такого продукта выливают, и брать продукт с чуть большим сроком хранения экологичнее.

Кефир «Из Лавки» 1% и 3,2%. В составе два ингредиента: нормализованное молоко и закваска на кефирных грибках. Используются только живые молочнокислые бактерии.

Сметана «Из Лавки» 15% и 20%.Снова простой состав: нормализованные сливки и закваска. Их смешивают прямо в стаканчике.Упаковка в 320 грамм, удобная по сравнению с большими «крынками», которые не успеваешь съесть, и маленьким форматом, который быстро заканчивается.

Творожные сырки «Из Лавки». Ванильные, с вареной сгущенкой или легкие, обезжиренные — любимый десерт на завтрак. В составе натуральный творог без растительных жиров.

Сыры «Из Лавки» бри и камамбер. Раньше молодые сыры с благородной плесенью были деликатесом, но сегодня цена стала доступнее, и они вполне конкурируют с привычными твердыми сырами. Можно употреблять их как самостоятельное блюдо, подавать с орехами, фруктами, сухофруктами или запечь в духовке.

Масло «Из Лавки» готовят из сливок, а сливки в свою очередь – из молока. При этом используется фермерское молоко только высшего сорта. Кстати, интересный факт - в одной пачке масла около 4 литров молока.

ЧТО ДАЛЬШЕ

В ближайшее время Яндекс.Лавка планирует расширить ассортимент. Появятся новые сорта твердого сыра, моцарелла, буррата, сливки и ультрапастеризованное молоко.

КАК ЗАКАЗАТЬ НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга продукция собственной торговой марки также доступна в Нижнем Новгороде. Найти новые товары можно в разделе «Молочное и яйца» или в разделе «Из Лавки» в приложении Яндекс.Лавки, Яндекс.Еды и Яндекс Go или на сайте eda.yandex.ru.