Столичные предприниматели поддержали проект бюджета Москвы на 2021 год

Сергей Собянин внес в Московскую городскую Думу проект бюджета Фото: Иван ВИСЛОВ

Столица готовится к утверждению главного финансового документа - бюджета Москвы на 2021 - 2023 годы. Во вторник, 3 ноября, мэр Сергей Собянин внес в Московскую городскую Думу проект бюджета. Большая часть расходов планируется по социальным статьям - медицина, образование, адресная помощь жителям.

При этом изрядно потрёпанная во время пандемии экономика не останется в загоне. К примеру, пострадавшему из-за коронавируса столичному бизнесу сохранят не только действующие программы поддержки, но и добавят новые меры. Сюда входят дополнительные суммы на обновление основных производственных фондов (например, покупку оборудования, лизинговые операции), создание новых продуктов, поддержку экспортеров, франчайзи, льготные кредиты и др.

Предприниматели поддержали проект бюджета столицы на ближайшие годы.

«Отдельной благодарности заслуживает то, что в проекте бюджета предусмотрено сохранение уже действующих мер поддержки и прямая финансовая поддержка промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2021 году в объеме 5 миллиардов рублей, - говорит Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ». - Субъекты предпринимательства, на которых распространялись ограничительные («вынужденные») меры уже в полной степени ощутили на себе поддержку города Москвы — были приняты четыре пакета мер общей стоимостью почти 90 миллиардов рублей, которые, безусловно, помогли бизнесу, а некоторых предпринимателей просто спасли от банкротства, дав возможность продержаться самые тяжёлые моменты «карантина».

Эксперт считает, что город поддерживает предпринимателей не только напрямую.

«Важно отметить значительные суммы различных социальных выплат, которые косвенно также помогают бизнесу, - подчеркнул Александр Калинин. - Особенно малому и среднему – который находится ближе всего к гражданам. У граждан растёт покупательная способность, что благотворно для предпринимателей».