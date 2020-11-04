Инвестиции в бюджете Москвы становятся драйвером экономики

Документ на рассмотрение в Мосгордуму внёс мэр Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании президиума правительства Москвы одобрен проект бюджета столицы на 2021 - 2023 годы. Документ на рассмотрение в Мосгордуму внёс мэр Сергей Собянин. По традиции город берет на себя серьёзные социальные обязательства. На медицину, адресную помощь жителям, образование, повышение зарплат бюджетников и прочие подобные статьи планируется более 56% всех расходов или порядка 1,8 триллиона рублей.

Остальные суммы пойдут на развитие города. В 2021 году они составят 1 192,1 миллиарда рублей или 37,8% расходной части бюджета. Прежде всего сюда входит Адресная инвестиционная программа Москвы. Предусмотренные в бюджете вложения позволят продолжить приоритетные программы развития городской инфраструктуры.

В частности, транспортное строительство - метро, дороги, ТПУ и др.

Эксперты считают, что главный финансовый документ города даёт новые возможности Москве во время продолжающейся во всем мире пандемии.

- Адресно-инвестиционную программу города Москвы не случайно называют бюджетом развития, - комментирует Леонид Максимов, генеральный директор ГК "Пионер". - Именно бюджетные инвестиции в опережающее создание транспортной инфраструктуры стали драйвером развития городских территорий, притока частного капитала в девелопмент, в масштабные проекты комплексного освоения бывших промышленных зон, давно не приносивших Москве налогов. Сегодня все девелоперы, оценивая площадки под перспективные проекты, учитывают планы города по развитию общественного транспорта. Наличие обширной транспортной инфраструктуры увеличивает приток инвестиций в городские районы на 50%. А каждый рубль частного капитала, вложенный в экономику города, имеет мультипликативный эффект и дает новые возможности для развития.