Из музея бесследно исчез пистолет знаменитого советского генерала Щербакова

Генерал-полковник Александр Щербаков - известный советский государственный и партийный деятель

В полицию обратился 44-летний сотрудник музея Сергей С.* Мужчина сообщил оперативникам, что при загадочных обстоятельствах пропал ценный музейный экспонат - пистолет системы «Браунинг», который принадлежал знаменитому советскому генерал-полковнику Александру Щербакову. В настоящее время этот пистолет числится на балансе Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации.

Оружие генерала, как и некоторые другие ценные экспонаты музея, должны были стать частью экспозиции «Дорога памяти», которую устанавливали в военно-патриотическом парке ВС РФ «Патриот», расположенном в подмосковном городе Кубинка. По словам сотрудника музея, экспонаты для инсталляции были выделены точно в срок, однако до конечной точки - стенда в парке, пистолет советского генерала так и не дошел. Оружие бесследно исчезло, и вот уже полгода никто не может его отыскать.

«В ходе расследования исчезновения музейного «Браунинга» генерала Щербакова было установлено, что организацией экспозиции занималась некая компания под названием "Красный квадрат", которая получила все необходимые музейные предметы, но при транспортировке на место выставки в парк «Патриот» сотрудники утеряли некоторые экспонаты. После внутренней проверки нашлись все музейные предметы, кроме того самого пистолета генерала Щербакова. По неосторожности ли утеряли музейное оружие, или у кого-то был злой умысел, и он похитил оружие, установит следствие.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Генерал-полковник Александр Щербаков - известный советский государственный и партийный деятель. В 1917 году вступил в ряды Красной гвардии, стал членом коммунистической партии. В довоенное время был руководителем ряда областей, участвовал в репрессиях, возглавлял так называемые «Тройки НКВД» - органы репрессии при управлениях НКВД СССР, созданные для репрессирования «антисоветских элементов».

С 1934 года Щербаков стал оргсекретарем Союза писателей СССР при председателе Союза Максиме Горьком. С того момента Щербаков лично докладывал Сталину обо всем происходящем в Союзе писателей и непосредственно о работе и настроениях Максима Горького, пересказывая верховному начальству каждый необычный шаг и вольную мысль писателя.

В годы Великой Отечественной войны был начальником Совинформбюро и начальником Главного политуправления Красной Армии. Имеет такие награды как Орден Суворова 1 степени, Орден Кутузова 1 степени, Орден Отечественной войны 1 степени и три ордена Ленина. Скончался от обширного инфаркта на следующий день после победы СССР в Великой Отечественной войне 10 мая 1945 года. После кремации урна с прахом генерала была помещена в Кремлевскую стену.