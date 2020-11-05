В Москве дистанционное обучение продлили еще на две недели

В столице учащиеся 6-11 классов уже три недели находятся на дистанционном режиме обучения и побудут еще две. Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице учащиеся 6-11 классов уже три недели находятся на дистанционном режиме обучения и побудут еще две. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он сообщил в своем блоге.

- Дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября 2020 года. Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования, - написал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что три недели на удаленке уже дали результаты - доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких.

Таким образом, можно говорить, что дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью Covid-19 в Москве. Важными факторами остаются и соблюдение масочно-перчаточного режима в общественных местах, а также перевод на удаленку 30% сотрудников предприятий.

Сергей Собянин понимает, что многие ребята хотят учиться в классах, общаться со сверстниками и педагогами, но нынешняя ситуация это не позволяет.

- В нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано, - сообщил мэр города.

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