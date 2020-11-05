В Москве возродили купеческие обеды и царские ужины: как попасть и сколько стоит

На купеческий обед в ресторан «Абрамовъ» зазывали в интернете Фото: Иван МАКЕЕВ

Нынче в ресторанах подают пиццу, салат с рукколой и латте на миндальном молоке. А вот селянка с осетриной, расстегаи, натуральные котлетки а-ля Жардиньер, поросенок с кашей, блюдо семги, украшенное угольниками лимона – все эти гастрономические изыски остались только на страницах книг москвоведа Владимира Гиляровского. Гастрономическая мода кардинально изменилась за 120 лет, старинные русские рецепты забыли. Однако в столице решили возродить купеческие обеды и царские ужины.

- Мы приглашаем людей на исторические и литературные обеды и ужины. Проводили обед викингов, царский ужин Петра I, мистический ужин Булгакова. Готовили устрицы и эклеры, как на корабле «Титаник», составляли ужин в стиле «Игры Престолов». Мы рассказываем о вкусах, готовим блюда, которые были присущи тому времени, изучаем ингредиенты, - рассказала Анна Омельченко, создатель проекта Gedonistica.

Начнем с трактирной закуски

На купеческий обед в ресторан «Абрамовъ» зазывали в интернете. Желающим предлагали купить билеты по 4290 рублей. Перед приходом гостей повар Иван Иванов рассказал, что готовить по старинным рецептам было непривычно.

- У нас хоть и русский ресторан, но я раньше не готовил еду по старинным рецептам. Продукты такие же, но технологии приготовления другие. Визуально сейчас подача красивее, а тогда еда подавалась намного проще. Было интересно приготовить драчену, которую не так часто даже дома готовят теперь. Традиционно это картофель с яйцами и сливками, запеченный в духовке. Я решил приготовить для гостей драчену с творогом и фактически получился необычный десерт, - рассказал Иван Иванов, су-шеф ресторана «Абрамовъ».

Визуально сейчас подача красивее, а тогда еда подавалась намного проще Фото: Иван МАКЕЕВ

Тем временем в зале стали собираться гости. Они занимали свои места и ждали разговоры о гастрономических традициях богатейших купеческих фамилий – Мамонтовых, Морозовых, Строгановых и Третьяковых.

- Будем говорить о том, сколько раз в день ели купцы, почему именно они стали в XIX веке законодателями гастрономической моды, откуда в столицу пришла любовь к рыбе. Но начнем мы с трактирной закуски – попробуйте квашенную капусту и репу, огурцы и ржаные гренки. И для настроения 20 грамм водки. Ну, а как без «беленькой»? - сказала Анна Омельченко, создатель проекта Gedonistica.

И для настроения 20 грамм водки. Ну, а как без «беленькой»? Фото: Иван МАКЕЕВ

После слово взял Юрий Шапошников, просветитель и автор книг о русской литературе XIX века. Он вспомнил о пристрастьях Антона Чехова, о моде на рысье мясо, о спорах вокруг солянки.

- Есть версия, что в XVIII веке была допущена ошибка в кулинарной книге. Так вместо «солянки» появилась «селянка» - пища для простых сельских людей. Ну, а сейчас солянкой называют суп, а селянкой – тушеную капусту, - рассказал Юрий Шапошников.

Сытные блюда и история

Когда речь зашла о солянке, то самое время ее и попробовать. Повар Иван Иванов лично зашел в зал и рассказал, что суп с белорыбицей (из трех видов рыб).

- Отведайте солянку с белым судаком, треской и палтусом. Рецепт старинный, но приготовлено по-современному, - сказал повар ресторана «Абрамовъ».

Устроили гостям и викторину с открытками и подарками. Гостям нужно было доказать, насколько хорошо они знают Москвы: где находится самая короткая улица, какие места были торговыми, где любили заключать сделки и обедать купцы.

В Москве возродили купеческие обеды и царские ужины Фото: Иван МАКЕЕВ

А с кухни ресторана уже доносились мясные ароматы – готовили купеческую шпигованную разными овощами свиную шейку в медово-горчичном соусе с печеным картофелем.

После сытного блюда гостям хотелось сделать перерыв, но их ждала еще драчена со сметаной и вареньем – нежное вкусное блюдо.

- Моя основная задача вдохновить людей, чтобы после наших обедов или ужинов люди созванивались, обсуждали, почитали исторические книги о Москве. Мне нравится показывать им кусочки старых фильмов, мы слушаем песни тех времен, - для погружения в атмосферу, - рассказала Анна Омельченко, создатель проекта Gedonistica.

Какие ближайшие ужины?

- 8 ноября – Английский 5 о’клок,

- 12 ноября – Американская мечта 50-х: от колы до Элвиса,

- 14 ноября – Мистический ужин Булгакова,

- 19 ноября – Праздник Божоле нуво,

- 22 ноября – Дворянский званый обед,

- 25 ноября – Скандинавский ужин в стиле хюгге,

- 28 ноября – Кулинарная интрига Екатерины Медичи.

Где: рестораны в Москве (каждый раз разные, уточняйте у организатора).

Когда: расписание можно посмотреть на сайте.

Стоимость: 4290 рублей с человека.