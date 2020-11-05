Иномарка с номером «хам» протаранила остановку в центре Москвы

Днем 5 ноября на Садовом кольце иномарка протаранила остановку «Воротниковский переулок».

Днем 5 ноября на Садовом кольце иномарка протаранила остановку «Воротниковский переулок». Это в пяти минутах от метро «Маяковская». По предварительным данным, пострадали три человека.

По предварительным данным машина снесла троих пешеходов.

— В этом месте был очень плотный поток. Машины в пять рядов стояли на светофоре. Из второго ряда Nissan новой модели начал перестраиваться в первый ряд. Я обратил внимание, что у нее из букв в номере складывалось «хам». Все происходило медленно. И вдруг машина, вместо того, чтобы встать в полосу, проехала прямо и врезалась в остановочный комплекс, — рассказали корреспонденту kp.ru очевидцы аварии.

В Департаменте транспорта Москвы подтвердили факт аварии.

— На Садовой-Триумфальной, 16с1 автомобиль наехал на остановку общественного транспорта. По предварительной информации, пострадали три человека. На месте работают оперативные службы. Детали уточняются. Движение ограничено по одной полосе. Объезжайте участок, — добавили в ведомстве.

Водитель хотел перестроиться в другой ряд, но неожиданно нажал педаль газа и выехал на тротуар

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве корреспонденту kp.ru уточнили, что трое пострадавших в аварии — пешеходы, которые находились на остановке. За рулем иномарки была женщина, водительские права она получила менее трех лет назад.

Также известно, что за последнее время водительница заработала четыре штрафа: один раз превысила скорости и три раза пересекла сплошную. Все протоколы москвичка оплатила.

В Департаменте транспорта Москвы подтвердили факт аварии.

Среди пострадавших пешеходов оказалась 10-летняя девочка. Ее, как двух других пострадавших, госпитализировали.

— Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

За аварию с пострадавшими могут быть разные санкции. Все зависит от тяжести вреда здоровью. Если травмы легкие, то за такое накажут штрафом до 5 тысяч рублей или могут на полтора года забрать права. Если средней тяжести — то до 25 тысяч рублей штрафа или лишение до двух лет. За тяжкий вред здоровью могут привлечь к уголовной ответственности. Здесь наказание до двух лет лишения свободы. Также пострадавшие могут подать гражданский иск с требованием компенсировать расходы на лечение.