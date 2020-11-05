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«Рисует, моет посуду — все повторяет за людьми»: в интернете разыграют картину шимпанзе Микки из цирка Запашных

День рождения артист отметил творческим перфомансом
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Шимпанзе Микки из Большого Московского цирка на проспекте Вернадского нарисовал картину.

Шимпанзе Микки из Большого Московского цирка на проспекте Вернадского нарисовал картину.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Свой первый юбилей 10-летний шимпанзе Микки встречал при параде: на шею повязали франтовской шарф, обрядили в рваные джинсы с подворотами и худи с капюшоном.

— Он с детских лет одевается, уже привык. Это никакое не насилие. Он даже рад одежде. Когда видит, что достаю его вещи, то понимает, значит сейчас куда-то пойдем и радуется, — рассказал «Комсомолке» артист-акробат и дрессировщик диких животных Мурад Хыдыров.

В таком прикиде Микки вышел на арену Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. В честь праздника ему поставили холст и выдали разноцветные фломастеры.

Микки и артист-акробат, дрессировщик диких животных Мурад Хыдыров.

Микки и артист-акробат, дрессировщик диких животных Мурад Хыдыров.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Художник начал творить: живописал правой, левой лапой, помогал себе мордой. Вообще рисовать для человекообразных обезьян обычное дело. Зоологи говорят, что делают они это по настроению не только ради игры, но и ради выражения эмоций. Их каракули напоминают работы трехлеток, ну, или если хотите, абстрактный экспрессионизм. Работу примата разыграют среди подписчиков страницы цирка в «Инстаграме».

— Шимпанзе все повторяют за своими родителями. В природе ребенок видит, как мать колет камнем орех и начинает подражать. Так и с рисованием. Микки когда-то увидел, как рисует мой сын. С тех пор практически ежедневно этим занимается, — делится Мурад.

Но что там рисование — Микки даже обучен мыть посуду и фрукты. Если ему дать яблоко и указать на кран, то шимпанзе потащит плод под струю. К Мураду обезьяна попала в годовалом возрасте. Артист говорит, что давно хотел работать с шимпанзе, с тех пор как один раз увидел это животное.

Фото: пресс-служба Большого московского государственного цирка

Фото: пресс-служба Большого московского государственного цирка

В свой день рождения Микки съел кекс-маффин и весь день играл. Его семья — это дрессировщик Мурад и другие артисты цирк. Хотя к семейной жизни парень давно готов. Но есть нюансы.

— С удовольствием бы взял ему жену! Только вот она стоит три миллиона рублей. Это еще повезет, если найдете шимпанзе за такие деньги, — говорит дрессировщик.

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