«Взял гантель и побежал»: в Москве фитнес-тренер спас соседку и ее пожилую маму на пожаре

Единственное, что сейчас волнует смельчака, это судьба соседок. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

О том, что живет в Москве такой смелый парень, никто и не узнал бы, если бы его коллеги не написали письмо в «Комсомолку». «Он спас двух женщин на пожаре, но такой скромный, что героем себя не считает»: вкратце описали историю друзья Валерия Салабутина, тренера Московского фитнес-клуба С.С.С.Р. Звоню герою из письма, чтобы все проверить. А он и правда оказался скромнягой. Битый час пришлось его уговаривать рассказать, что же произошло в день пожара.

В квартиру он забрался через окно, и в тот момент обе женщины уже надышались угарным газом и не могли самостоятельно выбраться

- Это вечером 3 ноября случилось. Я в тот день взял выходной и был дома в своей квартире на улице Жулебинский бульвар. На часах было около шести вечера, и вдруг я почувствовал едкий запах дыма. Выглянул в окно и вижу, как дым столбом валит из квартиры прямо подо мной, на втором этаже. Какие-то секунды прошли и дым уже был и в моей квартире. Я как-то без раздумий схватил гантель, на случай, если надо будет окно разбить, и побежал, - рассказал «КП» Валерий Салабутин.

В какой именно квартире был пожар, мужчина понял сразу. Из-под двери вырывался огонь.

Валерию всего 30 лет, он работает фитнес-тренером в спортивном клубе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я тарабанил в эту дверь, но никто мне не открыл. Стал стучать в соседние двери, и одна из женщин сказала, что там, скорее всего, есть люди. Тогда мне и пришла в голову идея забраться в квартиру через козырек магазина, который как раз на втором этаже. Я зашел к соседям и вылез на козырек через их окно. В той квартире все было в черном дыму. Я разбил окно и залез внутрь. Почти сразу я нашел молодую женщину, которая едва на ногах стояла. Вытащил ее, посадил на какую-ту трубу на козырьке. Она плакала и умоляла спасти ее маму. Я понял, что женщина внутри, и снова залез через окно. По квартире я полз, чтобы не надышаться дымом. Видел кухню, из которой валил огонь. В какой-то момент я начал задыхаться и пришлось подбежать к окну, чтобы хлебнуть воздуха. Когда я вернулся во второй раз, нашел пожилую женщину на кровати. Она была в сознании, говорила, что из-за больных ног не может идти. Я взял ее на руки и вынес на козырек подъезда, - рассказал Валерий.

О том, что живет в Москве такой смелый парень, никто и не узнал бы, если бы его коллеги не написали письмо в «Комсомолку».

По словам мужчины, около дома за всем происходящим наблюдали десятки зевак. Помочь никто не вызвался, но благо хоть в экстренные службы позвонили.

- Минут через пять приехали пожарные и скорая. Огонь потушили, а моих соседок увезли в больницу, - рассказал «КП» Валерий.

Обе женщины надышались угарным газом и сейчас находятся в реанимации. Как удалось выяснить «КП», это 35-летняя москвичка и ее 65-летняя мать. В МЧС, кстати, уже связались с спасателем из народа и подумывают его наградить.

- Меня не за что награждать. На моем месте любой мужчина бы так поступил, - отмахивается Валерий.

По словам мужчины, около дома за всем происходящим наблюдали десятки зевак. Помочь никто не вызвался, но благо хоть в экстренные службы позвонили.

Единственное, что сейчас волнует смельчака, это судьба соседок.

- Им из больницы просто некуда вернуться, в квартире все сгорело, - рассказал Валерий.

Вместе с соседями он организовал сбор средств на ремонт. Валерию всего 30 лет, он работает фитнес-тренером в спортивном клубе. Шутит, что спортивная подготовка в той ситуации точно лишней не была.