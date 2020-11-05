Дистанционка в школах Москвы сохраняет качество обучения

Сегодня, 5 ноября, мэр Сергей Собянин в своем блоге сообщил о продлении в Москве дистанционного обучения учащихся 6-11 классов еще на две недели - с 9 по 22 ноября.

"В начале этой недели ситуация снова стала обостряться, - объяснил мэр. - Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. В нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано".

Решение поддержали педагоги столичных школ.

- Считаю, что продление дистанционного обучения в школах города безусловно оправданно, - говорит Сергей Шилин, учитель русского языка и литературы московской школы имени Ф.М. Достоевского. - Особенно учитывая ситуацию с коронавирусом и тот факт, что заболеваемость у нас, к сожалению, не идёт на убыль. А школьники с 6-7 класса и старше наиболее подвержены этой опасной инфекции. Поэтому продление онлайн-обучения сегодня самая действенная и логичная мера.

По его мнению, и учителя, и школьники уже привыкли к дистанционке. Хотя поначалу многим было непривычно.

- Через какое-то время мы быстро перестроились на дистант, резких отличий между обычным и дистанционным обучением нет, - отметил Сергей Шилин. - Просто поменялся формат, но нравится, что можно быть более направленным индивидуально на каждого ученика. Каждый ребёнок и учитель всегда на связи. У нас выросли возможности для коммуникации с помощью Московской электронной школы, дополнительных материалов.

При этом, как считает педагог, успехи школьников никак не пострадают от дистанционки, скорее, наоборот.

- По результатам итоговых работ мы видим, что вопреки распространённому мнению дистант никак не влияет негативно на успехи детей, - говорит Сергей Шилин. - У нас сейчас подтянули учебу некоторые прежде отстающие ученики. Качество обучения остаётся на высоком уровне.