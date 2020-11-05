Мэр Москвы призвал не заниматься самолечением при COVID-19

Сергей Собянин напомнил, что заболевшим COVID-19 важно не заниматься самолечением. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице уже несколько недель данные по заболевшим коронавирусом держатся около 4000-5000 человек каждый день. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью канала "Россия 1", что в городе достаточно лекарств для лечения пациентов с коронавирусом и система здравоохранения справляется со всеми вызовами. Закрывать кафе и магазины, как заграницей, не планируют.

- Москва на данном этапе справляется со всеми вызовами. Лекарства всегда были у нас в достаточном количестве. Как только они появлялись, как только их регистрировали, мы сразу их закупали и полностью обеспечивали бесплатно амбулаторные больницы, - сказал Сергей Собянин.

Сергей Собянин говорит, что заболевшим COVID-19 важно не заниматься самолечением.

- Кто умирает в больницах? В первую очередь те, кто занимались самолечением. Это 95%. Не надо пытаться найти подходящее лекарство в аптеке, вы можете выписать сами себе неправильное лекарство, загнать болезнь внутрь и получить тяжелейшее осложнение. Не надо идти в аптеку, когда у тебя COVID. Надо звонить врачам и получать рецепт на лекарства, те, которые пропишет врач, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города также сказал, что стабилизация по количеству заболевших на определенном уровне не произошла, поэтому власти города продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов еще на две недели.

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