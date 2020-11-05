«Неделя к неделе госпитализация растет»: Губернатор Подмосковья заявил, что в «Крокусе» снова откроется ковидный госпиталь

В выставочном центре «Крокус» в Красногорске снова будет открыт временный госпиталь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подмосковные власти приняли решение вновь открыть временный госпиталь для больных коронавирусом. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что число госпитализаций на территории региона постепенно растет.

- Ситуация очень непростая, - сказал губернатор. - Мы ищем врачей, мы ищем средний медицинский персонал, мы активно каждую неделю делаем закупки препаратов для лечения, средств индивидуальной защиты. Все это сегодня поставлено на поток.

Число коек для лечения средних и тяжёлых пациентов с ковидом постоянно увеличивают. Поэтому в выставочном центре «Крокус» в Красногорске снова будет открыт временный госпиталь.

- У нас есть график открытия коек. Например, «Патриот», который мы открыли пару месяцев назад, сегодня заполнен наполовину, - напомнил Воробьёв. - Весной, когда мы построили «Патриот» и «Крокус», они практически остались не задействованы, тогда волна ушла. А сегодня нет карантина, экономика работает, и мы видим, что койки заполняются.

Напомним, весной на территории временного доступа в «Крокусе» размешалось 920 обычных коек с подведенным кислородом и 120 реанимационных. Госпиталь был построен за две недели и начал приём пациентов 12 мая. В августе, после стабилизации ситуации с коронавирусом, его закрыли.

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