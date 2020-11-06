Бюджет Москвы-2021: Два триллиона рублей на социалку

В ближайшие три года прогнозируется улучшение основных социально-экономических показателей развития Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большинство планов в этом году полетели кувырком из-за пандемии. Москва, как и весь мир, столкнулась с беспрецедентно неблагоприятными для развития экономики вызовами. Среди них в том числе снижение цен на углеводороды, вспышка новой коронавирусной инфекции и необходимость ограничительных мер.

Несмотря на объективно непростую сегодняшнюю ситуацию, в ближайшие три года прогнозируется улучшение основных социально-экономических показателей развития Москвы. Такие параметры заложены в проект бюджета города на 2021 - 2023 годы. Мэр Сергей Собянин внес документ на рассмотрение в Мосгордуму.

ОБЕЩАЛИ - СДЕЛАЕМ

Даже если просто полистать проект столичного бюджета, сразу понятно, что самыми главными в нем остаются социальные расходы. Как и в прежние годы, на социалку точно уйдёт половина всех денег города. В 2021-м - более 56% расходов бюджета или порядка 1,8 триллиона рублей. Сумма выросла более чем на 90 миллиардов рублей по сравнению с бюджетом 2020 года. А с учётом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в наступающем году составит порядка 2,1 триллиона рублей.

Документ гарантирует не только выполнение всех социальных обязательств города перед москвичами, но и продолжение борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса. Кстати, дефицит в бюджете будущего года также появился из-за ковида и масштабных мер по поддержке бизнеса и горожан. Теперь его будут постепенно снижать, в том числе за счёт экономии расходов при госзакупках. Дефицит с 510 миллиардов рублей в 2021 году упадёт до 183,4 миллиардов рублей в 2023-м.

Кроме того, столичные власти планируют привлечение займов в сумме 396 миллиардов рублей в 2021 году за счёт размещения государственных облигаций города Москвы. Как отмечают в правительстве столицы, сейчас это необходимый и экономически оправданный шаг. Займы позволят профинансировать инвестиции в инфраструктуру для будущего развития города. К тому же суммы заимствований к 2023 году урежут до 44,1 миллиардов рублей. При этом они ещё могут снизиться в зависимости от экономической ситуации. Поэтому, как подчеркивают власти, новые займы не подкосят городской бюджет.

ПРИВИВКА ОТ ИНФЕКЦИИ

Столица готова к дополнительным ковидным тратам. В бюджете-2021 расширится программа развития здравоохранения. Расходы на неё увеличиваются на 11,8 процентов - с 400 миллиардов рублей в 2020 году до 447,1 миллиардов рублей в 2021-м. Вся медицинская помощь для москвичей, в том числе и профилактические прививки от разных инфекций, сохраняются. При этом на массовую бесплатную вакцинацию от коронавируса выделят 10 миллиардов рублей.

- С точки зрения развития системы здравоохранения бюджет носит благоприятный характер, поскольку он отражает те ключевые запросы, которые сейчас есть, - говорит Олег Рукодайный, кандидат медицинских наук, председатель комитета по здравоохранению и медицинской индустрии Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). - И здесь Москва показывает пример для всех регионов. Я не понаслышке знаком с проблемами здравоохранения в других регионах и хочу отметить, что в столице они решены. Должное внимание и достойное финансирование этой сферы обеспечивают качественную и доступную медицинскую помощь населению.

ЛЬГОТЫ СОХРАНЯТ, ДОПЛАТЫ УВЕЛИЧАТ

Повышение коснётся и привычных социальных льгот в денежной и натуральной форме. Среди них - доплаты к пенсиям, скидки на проезд в общественном транспорте и на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатные лекарства и многое другое. В среднем от 2,6 до 5,4 процентов вырастут также расходы на образование, культуру, социальную поддержку жителей, спорт. Бюджет-2021 позволит провести индексацию пособий и компенсационных выплат семьям с детьми и горожанам старшего поколения на уровне выше инфляции.

«Проект бюджета Москвы в целом можно оценить позитивно, - говорит Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков, академик РАН. - В частности, стоит отметить его социальную ориентированность, подтверждающую, что выполнение всех социальных обязательств города является приоритетом. В рамках поддержки реального сектора экономики в бюджете столицы предусмотрены статьи расходов, в том числе на актиковидные мероприятия».

В 2021 году в Москве станет больше современных детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, учреждений культуры, спорта и социальной защиты населения. Самым масштабным из этих проектов будет программа внедрения нового Московского стандарта комфорта в городских поликлиниках. В этом году уже начали реконструкцию 37 районных поликлиник. Обновление ещё 40 зданий стартует с января 2021-го.