Когда в Москве выпадет снег в 2020 году, рассказали синоптики

10 – 11 ноября на улицах столицы может образоваться снежный покров. Пусть и тончайший, не больше 1 см Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале следующей недели в Москве ожидается арктическое вторжение: резко похолодает, по ночам заморозки до -4, и даже днем лишь на градус-другой выше ноля. А когда в столице выпадет первый для конца 2020 года снег?

- Во вторник, 10 ноября, в воздухе могут кружится снежинки. Но земля еще теплая, и они растают, едва ее коснувшись. Так что снежного покрова мы не увидим. В основном же погоду будет определять скандинавский антициклон, и серьезных осадков на следующей неделе не ожидается – ни снега, ни дождя, - таким прогнозом поделилась с kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

Впрочем, коллеги из центра “Фобос” готовы поспорить. Они считают, что 10 – 11 ноября на улицах столицы может образоваться снежный покров. Пусть и тончайший, не больше 1 см. Но, так или иначе, синоптики советуют автомобилистам к 10 ноября поменять резину на зимнюю, если вы этого еще не сделали. Сочетание тающего снега и заморозков может сделать дороги очень скользкими.

Но о серьезном снеге и сугробах пока речи не идет?

- Нет, нет и нет! Я думаю, что снег ляжет после Михайлова дня, в последней декаде или даже пятидневке ноября, - прогнозирует Татьяна Позднякова. - Но и тогда он может лечь на день-два и растаять. Редко бывает, чтобы снег выпал и лежал уже до весны.

КСТАТИ

Снега в Европейской части России пока совсем мало: замело только Республику Коми (на севере региона 20-сантиметровые сугробы), Пермский край, Кировскую область и Удмуртию.

Зато восточнее Урала белым-бело. Больше всего снега к началу ноября на севере Хабаровского края, 52 см, и в районе Норильска, 40 – 47 см.