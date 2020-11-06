IV Международный Байкальский риск-форум пройдет 16 - 20 ноября в онлайн-режиме

IV Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) в связи со сложной эпидемической ситуацией пройдет в онлайн-режиме. Ключевая тема форума - «Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса».

В течение пяти дней участники форума смогут обсудить такие темы, как «Обеспечение непрерывности бизнеса в условиях пандемии», «Лидерство в эпоху перемен», «Логистические и репутационные риски», «Цифровая трансформация бизнеса» и «Новые вызовы и возможности для бизнеса».

Основные задачи БРИФа заключаются в повышении уровня риск-культуры, формировании комфортной среды для обмена лучшими практиками и инструментами в этой сфере.

Участие в БРИФ-2020 уже подтвердили победители конкурса «Лидеры России», эксперты из отраслевых объединений и крупных компаний: «Газпром нефть», СИБУР, «Интер» РАО, «Северсталь», АЛРОСА, «Зарубежнефть», «Мегафон», ERG, «АссоНефть», Deloitte, KPMG и другие.

Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) - первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. На предыдущих форумах рассмотрено более 150 практических кейсов в области управления рисками. Общая аудитория форума превысила 2 тысячи человек.

Всех интересующихся темой риск-менеджмента приглашаем на онлайн-сессии БРИФа. Участие бесплатное. Регистрация на сайте форума www.ibrif.ru