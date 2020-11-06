«2020 год снова удивил. Град в ноябре – это нормально?»: Москвичи обеспокоены аномальной погодой

В Москве прошел град. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи оказались удивлены погодой 6 ноября. На улице был дождь, сильный ветер, а еще был слышен гром. Ранним утром некоторые жители обнаружили град на подоконниках и лобовых стеклах машин.

- 2020 решил снова удивить. Микс из града, снега и молнии. Удивил так удивил, - написала в соцсетях москвичка Татьяна Голованова.

- Град, молния, гром в ноябре – это нормально? – спросила в соцсетях Татьяна Петрова, жительница района Царицыно.

В интернете уже больше сотни видео и на всех падает мелкий град – где-то еще на зеленую траву.

- Вот он, ноябрь. 5 минут откровения и потом вновь небо делает вид, что до зимы еще далеко. А до нее 55 дней. Кто еще на летней резине, тот я, - написала Светлана Заславская.

Град в Москве Фото: Instagram.com

Москвичи даже решили сопоставить, что «говорит» народный календарь. Оказывается, что в День военного разведчика, если снежная крупа и град, то уже 22 ноября зима на ноги станет.

- У нас все на день позже. Значит зима придет 23 ноября? – поинтересовался Игорь Иванов.

«КП» спросила у синоптиков, что это за явление «ноябрьский гром»?

Непогода в Москве Фото: Instagram.com

- «Ноябрьский гром» мы слышим, потому что земля еще не остыла и на улице довольно тепло. На самом деле гром можно услышать и зимой. Это такая типичная ситуация, когда небо затянуто плотными облаками, обычно где-то идет просто дождь, где-то с грозой, где-то с мелким градом, - объяснила Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Народные приметы Фото: Instagram.com

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